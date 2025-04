Santé : La Société Sénégalaise de Dermatologie Vénéréologie organise son 3e congrès les 7, 8 et 9 mai 2025

La Société Sénégalaise de Dermatologie Vénéréologie (SOSEDEV) organisera son troisième congrès les 7, 8 et 9 mai 2025 à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Le thème de ce congrès sera : « La Dermatologie au carrefour des spécialités médicales et chirurgicales », avec pour sous-thèmes « la coopération Sud-Sud et les maladies émergentes et ré-émergentes », a-t-on appris dans une déclaration de presse de ladite société.



En effet, la Dermatologie-Vénéréologie est la spécialité médicale qui étudie d'une part les maladies affectant la peau, les muqueuses, les cheveux et les ongles, et d'autre part les infections sexuellement transmissibles. Dans sa déclaration de presse, la SOSEDEV, sous la direction de sa présidente, la Pr. Fatimata Ly, a indiqué que « l'école de Dakar est un carrefour de formation et de recherche qui collabore depuis plusieurs décennies avec les pays du Nord comme avec les pays du Sud. Pour des raisons géographiques, socio-économiques et culturelles, un renforcement de la coopération Sud-Sud est plus que nécessaire et facilitera une cohésion entre les systèmes de santé des pays du Sud, tout en favorisant l'innovation ».



C'est pourquoi, « l'objectif de ce troisième congrès est de mettre en exergue la transversalité de la Dermatologie et de renforcer la collaboration avec les autres spécialités, ainsi qu'avec d'autres pays du Sud, pour l'intérêt des patients ».