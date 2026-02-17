Thiès - Concertation régionale sur les assises des Daara : les questions liées à l'état civil, au statut des maîtres coraniques[...], abordées...

Un comité régional de développement portant sur les concertations régionales sur les assises des Daara s'est tenu ce lundi 16 février à la gouvernance de Thiès. En effet, il a été question de se pencher sur les résultats qui ont été obtenus et les recommandations lors des différentes rencontres départementales.

"Nous venons de tenir ce lundi 16 février la concertation régionale sur les assises des Daara qui est la participation de l'Académie de Thiès dans la grande réflexion nationale qui porte sur la refondation du système éducatif. C'est une étape qui entre dans le cadre d'un long processus qui est parti de l'organisation de fora au niveau des communes, mais également des concertations dans les trois départements que compte le région de Thiès. Aujourd’hui, c'est un pré-rappport qui est la synthèse de ce qui a été collecté comme informations au niveau des trois départements", a informé la secrétaire générale de l'IA de Thiès, Khady Sow Diop.

La rencontre a été une occasion pour les Serigne Daara d'aborder quelques points essentiels tels les questions liées à l'état civil, au statut des maîtres coraniques, à la création de cantines dans les Daara, à la modernisation des Daara etc...

Pour sa part, l'adjoint au gouverneur, Ababacar Sadikh Niang, est revenu sur la pertinence dudit projet en insistant notamment sur la formalisation du secteur. Et d'ajouter : "Il a été formulé des recommandations liées au renforcement des capacités, mais également à l'adaptation par rapport aux technologies de l'information et de la communication, mais aussi mettre l'humain au cœur, c'est-à-dire mettre en avant la santé, l'éducation, l'intégrité morale, physique de l'apprenant dans toutes les actions qui seront menées dans le cadre des Daara", a-t-il renchéri.