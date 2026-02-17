Distribution de billets de 5.000 F aux enfants de l'Académie de Pikine Guédiawaye : le Ministère de l'Éducation nationale lance une alerte

Le Ministère de l'Éducation nationale dans un communiqué rendu public, ce mardi 17 février 2026, informe l'opinion publique que des faits d'une extrême gravité ont été portés à sa connaissance dans l'Académie de Pikine Guédiawaye. Il s'agit de la présence signalée d'un individu se faisant passer pour un prétendu milliardaire koweïtien, qui aurait entrepris de se rendre dans certains établissements scolaires, publics comme privés, ainsi que dans des daara, pour procéder à des distributions de billets de banque d'un montant de 5 000 FCFA à des élèves, sans aucune autorisation administrative ni encadrement institutionnel.



Face à cette situation préoccupante, le Préfet de Guédiawaye, dûment informé, a immédiatement instruit la mise en place d'un dispositif de sécurité en vue de localiser et d'interpeller l'individu concerné et de situer les motivations réelles de ces agissements. Des pistes sérieuses sont actuellement exploitées par les services compétents pour les besoins de l'enquête.



Le Ministère a pris des mesures conservatoires immédiates. Ainsi, tous les chefs d'établissements publics et privés, ainsi que les responsables de Daara, ont été formellement instruits de :



- ne plus accorder d'audience à cette personne ou à toute autre personne qui livrerait des actions similaires sans autorisation officielle ;

- signaler immédiatement toute tentative de visite ou de distribution aux services de sécurité, aux autorités administratives compétentes et à la hiérarchie éducative.



Il rappelle que toute intervention extérieure dans les établissements scolaires est strictement encadrée par la réglementation en vigueur, dans le souci de garantir la sécurité, la protection morale et physique des apprenants, ainsi que la préservation de l'espace scolaire.



Le Ministère de l'Éducation nationale appelle l'ensemble de la société éducative, notamment les parents, à sensibiliser les enfants aux différentes postures à adopter face à un inconnu, à faire preuve de la plus grande vigilance et à collaborer pleinement avec les autorités pour sauvegarder l'intégrité de l'école sénégalaise. ‎