UGB-Crise universitaire : la CESL décrète 72 heures de « journées sans ticket » et hausse le ton


UGB-Crise universitaire : la CESL décrète 72 heures de « journées sans ticket » et hausse le ton

La tension monte d’un cran à l’Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis. Dans un communiqué daté du 16 février 2026, la Coordination des Étudiants de Saint-Louis (CESL) annonce le déclenchement de 72 heures de “journées sans ticket”, renouvelables, pour protester contre plusieurs points jugés prioritaires par les étudiants.

 

Signé par le président de séance, Amadou Ba, le document officiel, référencé N°000001/ABUGB/CESL-PS, expose une série de revendications que la structure estudiantine qualifie d’urgentes.

 

 

Libération des représentants de l’UCAD

 

 

En premier lieu, la CESL exige « la libération immédiate et sans condition » de leurs camarades représentants de l’UCAD. Cette demande intervient dans un contexte marqué par des tensions persistantes dans les universités publiques, où les mouvements étudiants dénoncent régulièrement des arrestations liées à des manifestations ou à des actions de protestation.

 

 

Vérité et justice pour Abdoulaye Ba

 

 

La coordination réclame également « la vérité et la justice pour notre camarade Abdoulaye Ba », sans davantage de précisions dans le communiqué sur les circonstances exactes évoquées. Cette formulation laisse entendre une affaire encore sensible au sein de la communauté universitaire.

 

 

Paiement des rappels et maintien des acquis

 

 

Sur le plan social, la CESL insiste sur :

 Le paiement intégral des rappels dus aux ayants droit ;


Le maintien des acquis jusqu’à une révision concertée du décret n°2014-963 relatif aux allocations d’études.

 

 

Cette dernière revendication touche directement au système des bourses et aides sociales, un sujet particulièrement sensible dans les universités sénégalaises, où les retards de paiement et les réformes des critères d’attribution suscitent régulièrement des mobilisations.

 

 

Un mouvement renouvelable

 

 

En décrétant des « journées sans ticket » — une forme de boycott du système de restauration universitaire — la CESL choisit un mode d’action symbolique et stratégique, susceptible d’impacter directement le fonctionnement quotidien du campus.

 

Dans sa déclaration, la coordination « réitère son engagement et sa disponibilité pour la cause de l’étudiant », laissant entendre qu’un dialogue reste possible, mais conditionné à une prise en compte rapide de ses revendications.

Autres articles
Lundi 16 Février 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
« Le campus universitaire est devenu le théâtre d’une intifada entretenue par le gouvernement » (TAS)

« Le campus universitaire est devenu le théâtre d’une intifada entretenue par le gouvernement » (TAS) - 16/02/2026

Décès de l’étudiant Abdoulaye Ba : la collecte de fonds atteint 40 millions de FCFA

Décès de l’étudiant Abdoulaye Ba : la collecte de fonds atteint 40 millions de FCFA - 16/02/2026

APR Mbacké- Omar Ndiaye Angloma dézingue Diomaye et Sonko lors du lancement officiel de la vente des cartes

APR Mbacké- Omar Ndiaye Angloma dézingue Diomaye et Sonko lors du lancement officiel de la vente des cartes - 16/02/2026

Incendie au ministère des Finances : « La situation sous contrôle, aucune victime enregistrée » (MFB)

Incendie au ministère des Finances : « La situation sous contrôle, aucune victime enregistrée » (MFB) - 16/02/2026

Étudiants en garde à vue : « Leur libération doit être imminente », réclame le Pr Amsatou Sow Sidibé

Étudiants en garde à vue : « Leur libération doit être imminente », réclame le Pr Amsatou Sow Sidibé - 16/02/2026

Affaire pape cheikh diallo : la cavale Du « 13e homme »Ibrahima Magib Seck stoppée dans les tribunes de L’institut Diambars

Affaire pape cheikh diallo : la cavale Du « 13e homme »Ibrahima Magib Seck stoppée dans les tribunes de L’institut Diambars - 16/02/2026

Nestlé Sénégal réaffirme la sécurité de ses laits infantiles

Nestlé Sénégal réaffirme la sécurité de ses laits infantiles - 16/02/2026

SG de l’ONU : La candidature de Macky Sall sera traitée en visioconférence

SG de l’ONU : La candidature de Macky Sall sera traitée en visioconférence - 16/02/2026

Incidents à l’UCAD : Le MEER national dénonce une « répression policière violente »

Incidents à l’UCAD : Le MEER national dénonce une « répression policière violente » - 15/02/2026

Candidature de Macky Sall à l’ONU : Le Sénégal dans l’embarras face à l’UA

Candidature de Macky Sall à l’ONU : Le Sénégal dans l’embarras face à l’UA - 15/02/2026

UCAD - « Aucune activité pédagogique à l'absence d’enquête rigoureuse sur les violences et la mort d'Abdoulaye Bâ » ( Amicale FMPO )

UCAD - « Aucune activité pédagogique à l'absence d’enquête rigoureuse sur les violences et la mort d'Abdoulaye Bâ » ( Amicale FMPO ) - 15/02/2026

Alioune Tine sur la réaction des médecins contre le communiqué du parquet : « C’est une catastrophe pour l’image de la justice! »

Alioune Tine sur la réaction des médecins contre le communiqué du parquet : « C’est une catastrophe pour l’image de la justice! » - 15/02/2026

Panel sur la géopolitique de l’eau : Aminata Touré met en avant le modèle de l’OMVS

Panel sur la géopolitique de l’eau : Aminata Touré met en avant le modèle de l’OMVS - 15/02/2026

Armée : Démantèlement de deux sites d’orpaillage clandestin dans le département de Saraya

Armée : Démantèlement de deux sites d’orpaillage clandestin dans le département de Saraya - 15/02/2026

[ Hommage] Mister Georges, mon cher ami ( Par Ousmane Gandhy Ba)

[ Hommage] Mister Georges, mon cher ami ( Par Ousmane Gandhy Ba) - 15/02/2026

Ndiaganiao : Georges Déthié Diop repose désormais auprès des siens

Ndiaganiao : Georges Déthié Diop repose désormais auprès des siens - 15/02/2026

Salon international du livre de Kolda (SALIKO) : Le Fouladou capitale des lettres, des arts, des cultures…

Salon international du livre de Kolda (SALIKO) : Le Fouladou capitale des lettres, des arts, des cultures… - 15/02/2026

AFP / Ndèye Maguette Lô sonne la mobilisation des femmes pour la reconquête du pouvoir : « Nous ne sommes pas téléspectatrices, mais actrices »

AFP / Ndèye Maguette Lô sonne la mobilisation des femmes pour la reconquête du pouvoir : « Nous ne sommes pas téléspectatrices, mais actrices » - 15/02/2026

Rencontre des femmes de l’AFP : Mbaye Dione appelle à faire bloc derrière Ndeye Maguette Lô pour « la reconquête du pouvoir »

Rencontre des femmes de l’AFP : Mbaye Dione appelle à faire bloc derrière Ndeye Maguette Lô pour « la reconquête du pouvoir » - 15/02/2026

Mbour: La police effectue une saisie de 134 kg de chanvre indien à Ndioukh Fissel

Mbour: La police effectue une saisie de 134 kg de chanvre indien à Ndioukh Fissel - 14/02/2026

Autopsie suite au décès d’Abdoulaye BA : Le COMES rejette le communiqué du procureur

Autopsie suite au décès d’Abdoulaye BA : Le COMES rejette le communiqué du procureur - 14/02/2026

Déficit de techniciens-comptables au Sénégal : Seuls 300 experts pour 400 000 entreprises

Déficit de techniciens-comptables au Sénégal : Seuls 300 experts pour 400 000 entreprises - 14/02/2026

URAC: Talla Dieng reconduit pour trois ans

URAC: Talla Dieng reconduit pour trois ans - 14/02/2026

AG de l’URAC : Talla Dieng dresse un bilan positif et appelle à moderniser le cadre juridique des radios communautaires

AG de l’URAC : Talla Dieng dresse un bilan positif et appelle à moderniser le cadre juridique des radios communautaires - 14/02/2026

Attaque de l'aéroport de Niamey: le chef de la junte nigérienne s'en prend de nouveau à la France

Attaque de l'aéroport de Niamey: le chef de la junte nigérienne s'en prend de nouveau à la France - 14/02/2026

Kaolack: Un gang spécialisé dans le vol de bétail démantelé à Nioro, 8 béliers récupérés

Kaolack: Un gang spécialisé dans le vol de bétail démantelé à Nioro, 8 béliers récupérés - 14/02/2026

Thiès: interpellation d’un prédateur sexuel et saisie de drogues de synthèse par le Commissariat du 1er Arrondissement de Thiès

Thiès: interpellation d’un prédateur sexuel et saisie de drogues de synthèse par le Commissariat du 1er Arrondissement de Thiès - 14/02/2026

Violences à l'UCAD : Le Collectif des étudiants dédouane ses membres et interpelle sur la responsabilité des forces de l’ordre

Violences à l'UCAD : Le Collectif des étudiants dédouane ses membres et interpelle sur la responsabilité des forces de l’ordre - 14/02/2026

Enquête dans l'affaire Abdoulaye Ba : le Forum du Justiciable demande le dessaisissement de la police au profit de la gendarmerie

Enquête dans l'affaire Abdoulaye Ba : le Forum du Justiciable demande le dessaisissement de la police au profit de la gendarmerie - 14/02/2026

Mort de l’Etudiant Abdoulaye Bâ: « L’autopsie ne confirme pas à ce stade, les allégations de violences » ( Procureur de la République)

Mort de l’Etudiant Abdoulaye Bâ: « L’autopsie ne confirme pas à ce stade, les allégations de violences » ( Procureur de la République) - 14/02/2026

RSS Syndication