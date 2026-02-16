UGB-Crise universitaire : la CESL décrète 72 heures de « journées sans ticket » et hausse le ton

La tension monte d’un cran à l’Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis. Dans un communiqué daté du 16 février 2026, la Coordination des Étudiants de Saint-Louis (CESL) annonce le déclenchement de 72 heures de “journées sans ticket”, renouvelables, pour protester contre plusieurs points jugés prioritaires par les étudiants.







Signé par le président de séance, Amadou Ba, le document officiel, référencé N°000001/ABUGB/CESL-PS, expose une série de revendications que la structure estudiantine qualifie d’urgentes.











Libération des représentants de l’UCAD









En premier lieu, la CESL exige « la libération immédiate et sans condition » de leurs camarades représentants de l’UCAD. Cette demande intervient dans un contexte marqué par des tensions persistantes dans les universités publiques, où les mouvements étudiants dénoncent régulièrement des arrestations liées à des manifestations ou à des actions de protestation.











Vérité et justice pour Abdoulaye Ba









La coordination réclame également « la vérité et la justice pour notre camarade Abdoulaye Ba », sans davantage de précisions dans le communiqué sur les circonstances exactes évoquées. Cette formulation laisse entendre une affaire encore sensible au sein de la communauté universitaire.











Paiement des rappels et maintien des acquis









Sur le plan social, la CESL insiste sur :



Le paiement intégral des rappels dus aux ayants droit ;





Le maintien des acquis jusqu’à une révision concertée du décret n°2014-963 relatif aux allocations d’études.











Cette dernière revendication touche directement au système des bourses et aides sociales, un sujet particulièrement sensible dans les universités sénégalaises, où les retards de paiement et les réformes des critères d’attribution suscitent régulièrement des mobilisations.











Un mouvement renouvelable









En décrétant des « journées sans ticket » — une forme de boycott du système de restauration universitaire — la CESL choisit un mode d’action symbolique et stratégique, susceptible d’impacter directement le fonctionnement quotidien du campus.







Dans sa déclaration, la coordination « réitère son engagement et sa disponibilité pour la cause de l’étudiant », laissant entendre qu’un dialogue reste possible, mais conditionné à une prise en compte rapide de ses revendications.

