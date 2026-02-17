Escroquerie / L’empire de « Ndiaga » s’effondre: 27 millions de FCfa soutirés à ses victimes

N.S. Guèye, alias « Ndiaga », un sexagénaire aux allures de commerçant prospère, a comparu aujourd’hui devant le Tribunal des flagrants délits de Pikine-Guédiawaye pour escroquerie. L’homme a vu son empire s’effondrer sous le poids des plaintes.







Selon les faits, Ndiaga louait des voitures de luxe auprès de gérants de parkings, récupérait les documents sous prétexte de « paperasse administrative », puis les revendait ou les mettait en gage pour empocher des millions. Les victimes sont nombreuses et variées, allant de simples particuliers à des gérants de parking.







Le modus operandi de Ndiaga est d’une simplicité désarmante. Il utilisait son charme et ses « belles paroles » pour convaincre ses victimes de lui faire confiance. Mais derrière cette façade se cachait un escroc redoutable qui a réussi à soutirer près de 27 millions de FCfa à ses victimes.







Devant le tribunal, Ndiaga a tenté de se défendre, évoquant des « difficultés dans le secteur du meuble » et la vente prochaine d’une maison à Touba pour « rembourser tout le monde ». Mais le juge n’est pas dupe et le représentant du ministère public a requis l’application de la loi pénale.







Le tribunal a fixé le délibéré au 20 février. Ndiaga retournera dans sa cellule en attendant. Les victimes, elles, attendent justice et espèrent récupérer leur argent.

