Le Bureau de mise à niveau (BMN) signe 15 nouvelles conventions pour booster les PME sénégalaises: 927 millions FCFA mobilisés

Le Bureau de Mise à Niveau (BMN) a tenu ce mardi une cérémonie réunissant autorités, partenaires financiers et chefs d’entreprises autour de deux temps forts : la signature de nouvelles conventions d’accompagnement et la remise du prestigieux Label BMN à neuf entreprises sénégalaises. En effet, 20 ans après sa création, le BMN poursuit sa mission d’amélioration de la compétitivité des PME sénégalaises avec une ambition renouvelée. À l’occasion des comités de pilotage régionaux n°21 et n°22, 15 nouveaux dossiers ont été approuvés dans le cadre du Programme de Mise à Niveau Spécifique National, représentant un investissement global de 927 402 233 FCFA, dont 415 146 417 FCFA de primes publiques. Ces fonds concernent notamment des entreprises évoluant dans des secteurs aussi divers que l’agroalimentaire, la santé, le BTP, les services et les énergies renouvelables.







Prenant la parole devant le ministre Secrétaire d’Etat chargé des PME/PMI, du président du comité de pilotage du BMN et du représentant de l’ONUDI et des partenaires financiers, la directrice du BMN a tenu à replacer ces chiffres dans leur dimension humaine et économique. « Chaque franc CFA de prime publique accordé par l’État est un levier pour susciter et sécuriser l’investissement privé », a-t-elle déclaré, soulignant que l’engagement de l’État appelait en retour près d’un milliard de FCFA d’investissements privés.







Par ailleurs, la cérémonie a été l’occasion de récompenser neuf entreprises ayant mené à bien leur plan de mise à niveau. Le Label BMN, qui leur a été décerné, constitue selon la directrice « la reconnaissance officielle d’un succès » et un modèle pour la prochaine génération d’entrepreneurs. Lors de cette rencontre, il a également été mis en lumière les limites structurelles du programme. En 2025, le BMN a reçu 177 demandes d’accompagnement, pour une capacité de traitement de seulement 35 dossiers. Face à cet écart préoccupant, la directrice a lancé un appel aux autorités pour un renforcement des moyens, afin de répondre à une demande en forte croissance.







La veille, en présence du Secrétaire d’État chargé des PME/PMI, Ibrahima Thiam, 4 entreprises avaient été visitées sur le terrain, illustrant concrètement les transformations rendues possibles grâce aux programmes du BMN.

