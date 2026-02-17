Installation du CEMGA : le Vice-Amiral d'escadre Oumar Wade rend hommage au Général (2S) Mbaye Cissé

Lors de la cérémonie d’installation du nouveau Chef d’État-Major Général des Armées (CEMGA), tenue ce mardi 17 février 2026, le Vice-Amiral d’Escadre Oumar Wade a été élevé au grade de Commandeur dans l’Ordre national du Lion.



La distinction lui a été remise par le Grand Chancelier des Ordres nationaux, le Général de Corps d’Armée (2S) Meïssa Niang, en présence des autorités civiles et militaires.



Dans son allocution, le nouveau CEMGA a rendu un vibrant hommage à ses illustres prédécesseurs, en particulier au Général d’Armée (2S) Mbaye Cissé, qu’il a remplacé à la tête des Armées. « La trajectoire qu’il a su imprimer à notre outil de défense, dans la phase finale du Format 2025, offre un cadre favorable à une efficacité collective renforcée, fondée sur un esprit de solidarité agissante », a-t-il indiqué.

