Installation du CEMGA : le Vice-Amiral d'escadre Oumar Wade rend hommage au Général (2S) Mbaye Cissé

Lors de la cérémonie d’installation du nouveau Chef d’État-Major Général des Armées (CEMGA), tenue ce mardi 17 février 2026, le Vice-Amiral d’Escadre Oumar Wade a été élevé au grade de Commandeur dans l’Ordre national du Lion.
La distinction lui a été remise par le Grand Chancelier des Ordres nationaux, le Général de Corps d’Armée (2S) Meïssa Niang, en présence des autorités civiles et militaires.
Dans son allocution, le nouveau CEMGA a rendu un vibrant hommage à ses illustres prédécesseurs, en particulier au Général d’Armée (2S) Mbaye Cissé, qu’il a remplacé à la tête des Armées. « La trajectoire qu’il a su imprimer à notre outil de défense, dans la phase finale du Format 2025, offre un cadre favorable à une efficacité collective renforcée, fondée sur un esprit de solidarité agissante », a-t-il indiqué.
Le Vice-Amiral Oumar Wade a salué l’engagement et la vision stratégique de son prédécesseur, soulignant que chaque officier général ayant dirigé les Armées sénégalaises a contribué à consolider l’institution. « Comme tous les officiers généraux qui se sont succédé à la tête des Armées, il a apporté sa pierre à l’édifice. Leur héritage de sagesse, d’expérience et de dévouement constitue le socle solide qui fonde notre réputation d’armée républicaine et professionnelle. »
À travers cet hommage, le nouveau CEMGA inscrit son action dans la continuité institutionnelle, mettant en avant la stabilité, la cohésion et le professionnalisme des Forces armées sénégalaises.
-
Grand Yoff : la police démantèle une bande spécialisée dans les agressions nocturnes
-
Kaffrine: Blessée lors d’un affrontement entre militants, l'adjointe au maire Aissatou Bâ a finalement succombé à ses blessures
-
Guy Marius Sagna devant le MINT à l’Assemblée nationale: « À l’UCAD, il y’avait pas que des éléments de la police, mais aussi, des nervis »
-
Grève de 72h dans les universités publiques : Le Recteur de l’UIDT met en garde les étudiants
-
Crise à l’UCAD : Le leader de Forces Nouvelles rend visite aux étudiants originaires de Tambacounda