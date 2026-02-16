APR Mbacké- Omar Ndiaye Angloma dézingue Diomaye et Sonko lors du lancement officiel de la vente des cartes

Une semaine après la restructuration de l’Alliance pour la République (APR), la coordination locale de Mbacké a procédé au lancement officiel de la vente des cartes de membre. Selon Omar Ndiaye Angloma, coordonnateur départemental, un premier lot de 5 000 cartes a déjà été acheminé, sur un total de 10 000 prévues. La distribution se fera dans les quartiers, avec l’installation de secteurs pour encadrer le processus.



« Le travail a désormais commencé et l’objectif est de massifier l’APR », a déclaré Ndiaye Angloma, qui estime que les Sénégalais regrettent aujourd’hui d’avoir confié le pays à des dirigeants « inexpérimentés ». Il dénonce une gouvernance marquée par la régression économique et sociale, ainsi qu’un climat politique où « les jeunes militants n’ont que l’insulte à la bouche ».



Le responsable de l’APR à Mbacké a également critiqué la position de l’État concernant la candidature de l’ancien président Macky Sall à la tête de l’ONU, jugeant « triste » le refus de soutien officiel. « Un bon patriote ne peut agir ainsi. Ils ne connaissent pas les béabas de la diplomatie », a-t-il regretté.



Appelant à la mobilisation, Angloma a exhorté les militants et sympathisants à travailler pour un changement lors de la prochaine présidentielle : « Ce qu’il faut faire, ce n’est ni plus ni moins que de se battre pour que ce groupe quitte le pouvoir. »



La cérémonie de lancement des ventes de cartes s’est tenue ce week-end à Mbacké, marquant une nouvelle étape dans la stratégie de remobilisation du parti au niveau local.