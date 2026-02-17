Charlatanisme : Le « magicien de TikTok » tombe : Seydou Seck condamné à 3 ans de prison ferme

Le tribunal a condamné Seydou Seck, 26 ans, à trois ans d’emprisonnement ferme pour escroquerie, charlatanisme et détention illégale d'armes. Selon L’Observateur, ce récidiviste utilisait TikTok pour attirer ses victimes avec des vidéos de liasses de billets et des promesses de gains « mirobolants ».







Les faits remontent à plusieurs mois, lorsque I. Sèye et son épouse, propriétaire d’un salon de coiffure, ont contacté Seydou Seck après avoir vu ses vidéos sur Tik Tok. Ils espéraient augmenter leur chiffre d’affaires grâce à ses « services mystiques ». Seydou Seck leur a demandé de venir à Kaolack pour un « rituel », promettant de multiplier leur argent.







Une fois sur place, les victimes ont été dépouillées sous la menace d’une arme à feu par Seydou Seck et ses complices. Ils ont exigé 4,5 millions de FCfa pour « activer » une valise censée contenir 575 millions de FCfa. I. Sèye a réussi à s’échapper et a porté plainte.



Cheikh Fall, chauffeur de taxi, a également été victime de Seydou Seck. Il lui a versé 2,5 millions de FCfa pour un « rituel mystique ».







Le procureur avait requis trois ans d’emprisonnement ferme, estimant que les faits étaient « extrêmement graves » et que Seydou Seck avait exploité la « crédulité » de ses victimes via les réseaux sociaux. La défense avait plaidé pour une peine plus clémente.







Le tribunal a finalement suivi les réquisitions du procureur, condamnant Seydou Seck à trois ans de prison ferme, ainsi qu’au paiement de 2,5 millions de FCfa à Cheikh Fall et 5 millions de FCfa à I. Sèye, avec contrainte par corps au maximum.

