Psychose dans la banlieue dakaroise : un mystérieux bienfaiteur distribue des billets de 5 000 FCFA à des élèves, les mamans sonnent l’alerte

Une information largement relayée depuis ce lundi matin suscite inquiétude et interrogations dans plusieurs établissements scolaires de la banlieue dakaroise, notamment à Guédiawaye et aux Parcelles Assainies.



Selon un message audio massivement partagé sur les réseaux sociaux, des enfants se seraient présentés vendredi dernier à la paroisse Saint Abraham de Guédiawaye afin de demander au curé de bénir chacun un billet de 5 000 FCFA qu’ils détenaient. Après un premier groupe, un second serait arrivé avec la même somme.



Intrigué par la situation, le prêtre aurait demandé aux enfants l’origine de cet argent. D’après plusieurs témoignages circulant en ligne, un individu présenté comme de nationalité étrangère distribuerait des billets de 5 000 FCFA à des élèves dans certains établissements scolaires.



Dans un groupe Facebook très suivi par des mères de famille, plusieurs parents affirment que leurs enfants auraient reçu cette somme. D’autres expliquent que des directeurs d’école auraient récupéré l’argent après le départ du supposé bienfaiteur.



Parmi les établissements cités dans les témoignages figurent l’école Dior, le CEM Canada et des écoles de Guédiawaye. Toutefois, à ce stade, aucune communication officielle ni enquête annoncée ne confirme ces informations.



Face à la rumeur grandissante, des parents appellent à la vigilance et invitent les autorités compétentes à faire la lumière sur cette affaire afin d’éviter toute psychose.

