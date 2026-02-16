Mamelles - Cité des Magistrats : Une affaire d’expulsion fait jaser…

Une affaire d’expulsion suscite l’émoi à la Cité des Magistrats. Ismaïla Fall, habitant des lieux depuis 2008, affirme avoir légalement acquis sa maison auprès d’un magistrat. Toutes ses affaires ont été sorties de son domicile et remises à une tierce personne.







Dans un état de grande anxiété, le sieur Fall dénonce de nombreuses contradictions dans le dossier de la plaignante et pointe du doigt les services des Impôts et Domaines concernant la conformité des documents. « Je ne dois rien à cette femme », affirme-t-il, précisant détenir toutes les preuves nécessaires pour faire valoir ses droits devant la justice.







Sur place, certains voisins, comme Abra, se disent consternés par cette situation qu’ils jugent incompréhensible. Malgré l’expulsion, Ismaïla Fall promet de tout mettre en œuvre pour retrouver son domicile.







L’affaire continue de susciter des interrogations sur la régularité des procédures et sur la protection des droits des propriétaires face aux litiges immobiliers.

