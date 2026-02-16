Homosexualité et acte contre nature : Oustaz Makhtar Sarr annonce une pétition pour l’adoption de la loi criminalisant l’homosexualité au Sénégal

Le mouvement "And Samm Jikko yi" compte lancer une pétition pour l’adoption de la loi pour la criminalisation de l’homosexualité. Cette annonce a été faite par Oustaz Makhtar Sarr lors de leur face à face avec la presse, ce lundi 16 février 2026. Selon le prêcheur, "And Samm Jikko Yi" a toujours combattu l’homosexualité au Sénégal car tout est parti de l’affaire "Kocc" en 2017 jusqu’à la création du collectif non à la franc maçonnerie en 2018. Cependant Oustaz Makhtar Sarr n’a pas mâché ses mots puisque pour lui, le régime actuel n’a pas respecté ses engagements. Car durant la campagne électorale, ce sont ces mêmes personnes qui étant opposants soutenaient la criminalisation de l’homosexualité. Mais une fois sur place, rien n’a été fait, jusque-là.



Par ailleurs, Oustaz Makhtar Sarr a tenu à apporter des précisions sur une soi-disant signature de pétition avec le Premier ministre. Selon lui, les révélations faites par certains militants du parti Pastef ne sont pas avérées.



Ainsi, le Mouvement "And Samm Jikko Yi" se veut clair et précis car Ousmane Sonko n’a jamais signé avec "And Samm Jikko Yi" une quelconque réserve.

D'ailleurs, un ultimatum sera donné aux parlementaires pour l’application de la loi.