Diourbel : 5 présumés homosexuels dont 2 porteurs du Vih déférés ce lundi

Ils seront cinq présumés homosexuels à faire face au procureur de Diourbel Amary Faye ou à l'un de ses deux substituts Papa Khalil Fall ou Farba Niowi Ngom. Tous arrêtés par la section de recherches de la brigade de gendarmerie de Touba entre Touba et Mbacké, ces cinq individus auraient tous avoué se livrer à des rapports sexuels non protégés.







C'est en exploitant une information relative à un réseau d'homosexuels se livrant à des activités sexuelles que les pandores ont élaboré un dispositif qui a abouti à l'interpellation du présumé cerveau de la bande. C'est d'ailleurs ce dernier qui a livré son principal partenaire sexuel, un tailleur domicilié à Touba Darou Marnane.







Poursuivant leurs investigations, les gendarmes ont mis la main sur trois autres membres du réseau en l'occurrence un menuisier et un individu sans profession. Mais les gendarmes ont par la suite fait choux blanc lorsqu'ils tentaient d'interpeller un sixième membre de la bande. Ce dernier aurait pris la fuite vers Kaolack.







Sur instruction du procureur, ils ont tous subi des tests à l'hôpital Matlaboul Fawzeiny de Touba. Mais les résultats se sont révélés positifs au Vih Sida pour deux parmi les cinq. Il s'agit du présumé cerveau de la bande et de son partenaire attitré, le tailleur arrêté à Touba.







À défaut d'un retour de parquet qui leur conduirait à aller passer la nuit au commissariat central de police de Diourbel, les cinq présumés homosexuels seront sûrement placés sous mandat de dépôt. Dans ce cas, leur dossier est envoyé en instruction et ils devront être jugés devant la Chambre criminelle du tribunal de grande instance de Diourbel.

