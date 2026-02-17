Crise universitaire : Les acteurs universitaires conjuguent leurs efforts pour une sortie de crise concertée

À l’issue des échanges entre les parties prenantes, les partenaires sociaux se sont concertés pour une sortie de crise concertée. Ces derniers ont exprimé leur disponibilité à accompagner le rectorat dans la recherche d’une solution. « Si nous pouvons aider, nous allons nous mettre en mission », a assuré le Pr Kouakou lors d'une rencontre avec le rectorat de l'Ucad. « Nous sommes entièrement disposés à collaborer », renchérit le Pr Bodian. L’intersyndicale des PATS, pour sa part, a invité le recteur à user de son influence auprès des autorités sur les dossiers qui ne relèvent pas directement de sa compétence. Saluant « l’esprit positif », des syndicats, le Pr Kandji dit compter sur « les ressources internes de la communauté universitaire « pour dépasser cette crise.