Arrestation des homosexuels au Sénégal : La Jama’atou Ibadou Rahmane réagit et exhorte les autorités à agir

La Jama'atou Ibadou Rahmane (JIR) a lancé un appel à la préservation des valeurs morales et à la responsabilité sociétale, condamnant fermement l'homosexualité et exhortant les autorités à prendre des mesures pour lutter contre ce "fléau".

Dans un communiqué rendu public, la JIR a exprimé son attachement à une société sénégalaise fondamentalement vertueuse et profondément attachée aux valeurs spirituelles et morales qu'enseigne l'Islam.

L'organisation a cité un verset du Coran (sourate 5 - Al-Ma'ida, verset 33) pour condamner les actes d'homosexualité, considérés comme une "menace réelle à la cohésion sociale, à la santé publique et à l'équilibre moral de la nation sénégalaise".

La JIR a dénoncé également la diffusion de discours et d'initiatives indécentes qui visent à légitimer ces pratiques, en rupture avec la volonté majoritaire du peuple sénégalais. L'organisation a condamné "cette nouvelle tournure du phénomène récemment manifestée au Sénégal, par plusieurs arrestations opérées par la Police et la Gendarmerie, pour des « actes contre nature », mais avec d’autres accusations connexes de « transmission volontaire du VIH » et « association de malfaiteurs "



Selon toujours le communiqué, les relations sexuelles entre adultes consentants du même sexe sont considérées, au Sénégal, comme un délit pénal, la peine encourue pouvant atteindre jusqu'à cinq (5) ans d'emprisonnement, assortie d'amende lourde.