Saint-Louis : Le maire, Mansour Faye au chevet des étudiants ressortissants de Saint-Louis dans les universités du pays

La crise universitaire constatée ces dernières semaines n'a pas laissé indifférent le premier magistrat de la ville tricentenaire, Mouhamadou Mansour Faye. Comme à l'accoutumée, M. Faye fidèle à sa réputation d'homme social, a dépêché une mission de proximité conduite par le conseiller municipal en charge de la relation avec les étudiants, Monsieur Moustapha Ba, a été déployée auprès des étudiants ressortissants de Saint-Louis dans les universités de Ziguinchor, Kaffrine, Fatick, Kaolack, Bambey et Thiès.



Cette tournée de solidarité s’est traduite par la remise de kits alimentaires afin d’apporter un appui concret et significatif aux étudiants pour soulager leurs conditions de vie dans leurs campus respectifs. Un geste hautement symbolique magnifié par les étudiants et leurs parents qui n'ont pas manqué de remercier le maire qui, selon certains citoyens, reste toujours sensible aux préoccupations des Saint-Louisiens où qu'ils se trouvent.