Décès de l’étudiant Abdoulaye Ba : la collecte de fonds atteint 40 millions de FCFA

Lancée le 10 février, au lendemain du décès de l’étudiant Abdoulaye Ba, la collecte de fonds via Kopar Express initiée en faveur de la famille BA, a atteint son objectif fixé à 40 millions de FCFA.

Ce lundi 16 février 2026, à 9h22 précisément, la cagnotte affichait un montant total de 40 003 004 FCFA, témoignant d’un élan de solidarité remarquable.

À travers le pays et dans la diaspora, des Sénégalais ont massivement contribué afin de soutenir la mère du défunt, veuve et responsable d’une famille composée de plusieurs enfants. Abdoulaye Ba, étudiant en deuxième année de médecine, était présenté par ses proches comme l’espoir et le principal soutien futur du foyer.

Au-delà de l’aide financière, ce drame suscite une vive émotion. Sur les réseaux sociaux, de nombreux citoyens saluent la mobilisation nationale tout en réclamant que la lumière soit faite sur les circonstances du décès.



Lundi 16 Février 2026
Dakaractu



