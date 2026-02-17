Arrestation des étudiants : le recteur Alioune Badara Kandji dit "ne pas pouvoir intervenir à ce stade..."

Selon les informations données par le recteur de l’UCAD, Alioune Badara Kandji, 104 étudiants ont été libérés sur les 107 qui avaient été arrêtés au départ. Les trois restants ont été déférés au parquet. Chose à laquelle, le recteur dit ne pas pouvoir intervenir à ce stade de la procédure. Pour ce qui est du campus social, il espère une réouverture « dans les meilleurs délais ».

Quant à la suspension des amicales, il la présente comme une mesure conservatoire destinée à faire retomber la tension. Le conseil académique pourrait se réunir pour les rétablir dès que le calme sera revenu.