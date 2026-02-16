Sénégal : And Samm Jikko Yi fixe un ultimatum au 8 avril pour la criminalisation de l’homosexualité


Sénégal : And Samm Jikko Yi fixe un ultimatum au 8 avril pour la criminalisation de l’homosexualité

Dans un point de presse tenu ce lundi, le mouvement And Samm Jikko Yi a dénoncé un scandale d’abus sexuels tout en lançant un ultimatum au gouvernement pour criminaliser l’homosexualité au Sénégal. Selon l’organisation, une enquête conjointe des polices sénégalaise et française a permis le démantèlement d’un réseau criminel transnational spécialisé dans les abus sexuels sur mineurs et la transmission volontaire du VIH/SIDA. Le cerveau présumé, Pierre Robert, un ressortissant français surnommé « le patron du mal » par la presse locale, aurait recruté des jeunes désœuvrés pour participer à des vidéos pornographiques. Les victimes, des mineurs, auraient été droguées et contaminées volontairement au VIH lors de viols filmés et diffusés en direct. « On peut affirmer sans risque de se tromper que ce monsieur Robert est l’un des rares nostalgiques de la traite négrière », a déclaré l’organisation, établissant un parallèle historique controversé.

 

And Samm Jikko Yi a utilisé cette tribune pour remettre en cause le cadre juridique sénégalais actuel. « Le Sénégal est un pays musulman à 96% de sa population et croyant à 100%, toutes sensibilités confondues. Par quel stratagème lui a-t-on imposé un système de gouvernance laïque ? », s’est interrogé Babacar Mboup et ses collaborateurs. Selon eux, la Constitution sénégalaise, « réplique exacte de la Constitution française d’inspiration maçonnique », ainsi que les conventions internationales ratifiées par le pays – notamment le Protocole de Maputo – empêchent la répression de l’homosexualité. « L’article 319, alinéa 3 du Code pénal du Sénégal peut tout réprimer sauf l’homosexualité », affirme And Samm Jikko Yi, dénonçant une « loi laxiste ».

 

And Samm Jikko Yi a détaillé son action auprès des nouvelles autorités depuis leur accession au pouvoir en mars 2024. Une première correspondance a été adressée le 24 mai 2024 rappelant les promesses de campagne, suivie d’une deuxième lettre le 13 janvier 2025 au Président Bassirou Diomaye Faye et au Premier ministre Ousmane Sonko. Des audiences ont eu lieu avec le Président de l’Assemblée nationale le 20 février 2025 et le groupe parlementaire Pastef le 20 mai 2025. L’organisation a également organisé deux grands rassemblements, dont la « Journée Raibon » à Kolda le 11 janvier 2026. « Toutes ces correspondances, toutes ces audiences auront le même résultat : de vagues promesses qui, aujourd’hui encore, demeurent en l’état », déplore-t-elle.

 

And Samm Jikko Yi rappelle que le gouvernement actuel a été élu sur la promesse de « rupture » et de « souveraineté nationale », notamment vis-à-vis des pressions internationales sur les questions de genre. « Vous allez criminaliser l’homosexualité. Vous le ferez parce que ce fut votre promesse principale de campagne », a lancé l’organisation aux autorités. Elle fixe désormais la date butoir du 8 avril, « après laquelle elle se réserve la suite à apporter à sa démarche », sans préciser la nature des actions envisagées. « D’une façon ou d’une autre, il faudra que cette question soit réglée », prévient-elle.

Autres articles
Lundi 16 Février 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Psychose dans la banlieue dakaroise : un mystérieux bienfaiteur distribue des billets de 5 000 FCFA à des élèves, les mamans sonnent l’alerte

Psychose dans la banlieue dakaroise : un mystérieux bienfaiteur distribue des billets de 5 000 FCFA à des élèves, les mamans sonnent l’alerte - 16/02/2026

​Levée immunité parlementaire Farba Ngom- Jurisprudence Moussa Tine

​Levée immunité parlementaire Farba Ngom- Jurisprudence Moussa Tine - 16/02/2026

Abdou Mbow aux députés de Pastef: « Votre fameuse rupture systémique promise est vouée à l’échec! »

Abdou Mbow aux députés de Pastef: « Votre fameuse rupture systémique promise est vouée à l’échec! » - 16/02/2026

Mamelles - Cité des Magistrats : Une affaire d’expulsion fait jaser…

Mamelles - Cité des Magistrats : Une affaire d’expulsion fait jaser… - 16/02/2026

Arrestation des homosexuels au Sénégal : La Jama’atou Ibadou Rahmane réagit et exhorte les autorités à agir

Arrestation des homosexuels au Sénégal : La Jama’atou Ibadou Rahmane réagit et exhorte les autorités à agir - 16/02/2026

Homosexualité et acte contre nature : Oustaz Makhtar Sarr annonce une pétition pour l’adoption de la loi criminalisant l’homosexualité au Sénégal

Homosexualité et acte contre nature : Oustaz Makhtar Sarr annonce une pétition pour l’adoption de la loi criminalisant l’homosexualité au Sénégal - 16/02/2026

Diourbel : 5 présumés homosexuels dont 2 porteurs du Vih déférés ce lundi

Diourbel : 5 présumés homosexuels dont 2 porteurs du Vih déférés ce lundi - 16/02/2026

Assemblée nationale : les députés convoqués ce lundi à 15h pour examiner la levée de l’immunité de Farba Ngom

Assemblée nationale : les députés convoqués ce lundi à 15h pour examiner la levée de l’immunité de Farba Ngom - 16/02/2026

« Le campus universitaire est devenu le théâtre d’une intifada entretenue par le gouvernement » (TAS)

« Le campus universitaire est devenu le théâtre d’une intifada entretenue par le gouvernement » (TAS) - 16/02/2026

Décès de l’étudiant Abdoulaye Ba : la collecte de fonds atteint 40 millions de FCFA

Décès de l’étudiant Abdoulaye Ba : la collecte de fonds atteint 40 millions de FCFA - 16/02/2026

APR Mbacké- Omar Ndiaye Angloma dézingue Diomaye et Sonko lors du lancement officiel de la vente des cartes

APR Mbacké- Omar Ndiaye Angloma dézingue Diomaye et Sonko lors du lancement officiel de la vente des cartes - 16/02/2026

UGB-Crise universitaire : la CESL décrète 72 heures de « journées sans ticket » et hausse le ton

UGB-Crise universitaire : la CESL décrète 72 heures de « journées sans ticket » et hausse le ton - 16/02/2026

Incendie au ministère des Finances : « La situation sous contrôle, aucune victime enregistrée » (MFB)

Incendie au ministère des Finances : « La situation sous contrôle, aucune victime enregistrée » (MFB) - 16/02/2026

Étudiants en garde à vue : « Leur libération doit être imminente », réclame le Pr Amsatou Sow Sidibé

Étudiants en garde à vue : « Leur libération doit être imminente », réclame le Pr Amsatou Sow Sidibé - 16/02/2026

Affaire pape cheikh diallo : la cavale Du « 13e homme »Ibrahima Magib Seck stoppée dans les tribunes de L’institut Diambars

Affaire pape cheikh diallo : la cavale Du « 13e homme »Ibrahima Magib Seck stoppée dans les tribunes de L’institut Diambars - 16/02/2026

Nestlé Sénégal réaffirme la sécurité de ses laits infantiles

Nestlé Sénégal réaffirme la sécurité de ses laits infantiles - 16/02/2026

SG de l’ONU : La candidature de Macky Sall sera traitée en visioconférence

SG de l’ONU : La candidature de Macky Sall sera traitée en visioconférence - 16/02/2026

Incidents à l’UCAD : Le MEER national dénonce une « répression policière violente »

Incidents à l’UCAD : Le MEER national dénonce une « répression policière violente » - 15/02/2026

Candidature de Macky Sall à l’ONU : Le Sénégal dans l’embarras face à l’UA

Candidature de Macky Sall à l’ONU : Le Sénégal dans l’embarras face à l’UA - 15/02/2026

UCAD - « Aucune activité pédagogique à l'absence d’enquête rigoureuse sur les violences et la mort d'Abdoulaye Bâ » ( Amicale FMPO )

UCAD - « Aucune activité pédagogique à l'absence d’enquête rigoureuse sur les violences et la mort d'Abdoulaye Bâ » ( Amicale FMPO ) - 15/02/2026

Alioune Tine sur la réaction des médecins contre le communiqué du parquet : « C’est une catastrophe pour l’image de la justice! »

Alioune Tine sur la réaction des médecins contre le communiqué du parquet : « C’est une catastrophe pour l’image de la justice! » - 15/02/2026

Panel sur la géopolitique de l’eau : Aminata Touré met en avant le modèle de l’OMVS

Panel sur la géopolitique de l’eau : Aminata Touré met en avant le modèle de l’OMVS - 15/02/2026

Armée : Démantèlement de deux sites d’orpaillage clandestin dans le département de Saraya

Armée : Démantèlement de deux sites d’orpaillage clandestin dans le département de Saraya - 15/02/2026

[ Hommage] Mister Georges, mon cher ami ( Par Ousmane Gandhy Ba)

[ Hommage] Mister Georges, mon cher ami ( Par Ousmane Gandhy Ba) - 15/02/2026

Ndiaganiao : Georges Déthié Diop repose désormais auprès des siens

Ndiaganiao : Georges Déthié Diop repose désormais auprès des siens - 15/02/2026

Salon international du livre de Kolda (SALIKO) : Le Fouladou capitale des lettres, des arts, des cultures…

Salon international du livre de Kolda (SALIKO) : Le Fouladou capitale des lettres, des arts, des cultures… - 15/02/2026

AFP / Ndèye Maguette Lô sonne la mobilisation des femmes pour la reconquête du pouvoir : « Nous ne sommes pas téléspectatrices, mais actrices »

AFP / Ndèye Maguette Lô sonne la mobilisation des femmes pour la reconquête du pouvoir : « Nous ne sommes pas téléspectatrices, mais actrices » - 15/02/2026

Rencontre des femmes de l’AFP : Mbaye Dione appelle à faire bloc derrière Ndeye Maguette Lô pour « la reconquête du pouvoir »

Rencontre des femmes de l’AFP : Mbaye Dione appelle à faire bloc derrière Ndeye Maguette Lô pour « la reconquête du pouvoir » - 15/02/2026

Mbour: La police effectue une saisie de 134 kg de chanvre indien à Ndioukh Fissel

Mbour: La police effectue une saisie de 134 kg de chanvre indien à Ndioukh Fissel - 14/02/2026

Autopsie suite au décès d’Abdoulaye BA : Le COMES rejette le communiqué du procureur

Autopsie suite au décès d’Abdoulaye BA : Le COMES rejette le communiqué du procureur - 14/02/2026

RSS Syndication