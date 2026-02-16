Incendie au ministère des Finances : « La situation sous contrôle, aucune victime enregistrée » (MFB)

Un incendie s’est déclaré dans la nuit du 15 au 16 février 2026 dans une partie des locaux du ministère des Finances et du Budget à Dakar.



Selon un communiqué du ministère, l’intervention rapide et efficace des services de secours a permis de circonscrire le sinistre « dans les plus brefs délais ». Le ministère a tenu à saluer le professionnalisme et la réactivité des pompiers.







« À l’heure où nous nous adressons au public, la situation est totalement sous contrôle. Aucune victime n’a été constatée », précise le communiqué indiquant que les activités du ministère se poursuivent normalement, sous réserve de mesures organisationnelles prises à titre préventif.







Les causes de l’incendie n’ont pas été précisées dans le communiqué officiel mais le ministère invite l’ensemble des acteurs à faire preuve de responsabilité et à s’en tenir aux informations officielles, sans doute pour éviter la propagation de rumeurs autour de cet incident.

