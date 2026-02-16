Abdou Mbow aux députés de Pastef: « Votre fameuse rupture systémique promise est vouée à l’échec! »

Le député Abdou Mbow, membre du groupe parlementaire Takku Wallu Sénégal, a dénoncé, face à la ministre de la justice, « une dérive autoritaire » du régime actuel. Le parlementaire regrette l’emprisonnement d’opposants et le traitement inégal des dossiers judiciaires.







Le parlementaire a ouvert son intervention en évoquant le cas d’un étudiant tué récemment à l’université. « Il a été tué par votre régime à l’université et nous demandons justice et que les responsabilités soient établies », a-t-il lancé, réclamant une enquête approfondie sur ce drame. « Vous mettez des innocents en prison » Au cœur de sa charge du député, la surpopulation carcérale et l’emprisonnement de personnes qu’il qualifie d’innocentes. « Ce qui est nouveau, Madame la ministre, et très regrettable, c’est mettre dans les prisons surpeuplées des innocents et des malades, alors que des alternatives légales existent », a déploré Abdou Mbow.







Le député a rappelé l’existence de la loi de 2009 créant une institution indépendante chargée de contrôler les conditions de détention. Selon lui, le problème n’est pas l’observation des prisons, mais bien la politique pénale du gouvernement actuel.







L’affaire Farba, un symbole des dérives judiciaires







Le cas d’un collègue député, identifié comme Farba, a cristallisé les critiques. « Vous avez dit qu’il a volé des milliards, 125 milliards. Aujourd’hui, vous le poursuivez pour deux téléphones », a ironisé Abdou Mbow qui dénonce des accusations fallacieuses.







Selon Abdou Mbow, Farba a été libéré par la justice, mais toujours maintenu en prison. « C’est inacceptable. Où est la justice dans ce dossier ? C’est une honte pour la justice sénégalaise », déplore le parlementaire.



Dans le même dossier, le député a relevé un traitement différencié car, Tahirou Sarr a été autorisé à rentrer chez lui pendant que son collègue est resté emprisonné pour les mêmes faits.







Abdou Mbow n’a pas épargné le gouvernement sur ses promesses non tenues. Le membre de l’opposition appelle à un véritable « changement systémique », celui-là même promis par le régime actuel selon lui. « Nous sommes dans un pays où la rupture que vous avez chantée est aujourd’hui vouée à l’échec », a-t-il lancé en guise d’avertissement.

