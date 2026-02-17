Traitement de l'information: Le CORED alerte sur l’éthique médiatique dans les affaires de mœurs


Traitement de l'information: Le CORED alerte sur l’éthique médiatique dans les affaires de mœurs
Le Conseil pour l’Observation des Règles d’Éthique et de Déontologie dans les médias (CORED) dans un communiqué rendu public ce mardi 17 février, rappelle aux  journalistes et techniciens des médias les règles d'éthique dans le traitement des dossiers de mœurs.

Le CORED brandit les sentinelles du Code de la presse et de la Charte des journalistes du Sénégal pour rappeler que le droit à l’information doit être exercé dans le respect absolu de la dignité humaine et de la vie privée des individus. L’article 17 du Code de la presse et l’article 7 de la Charte des journalistes du Sénégal sont les deux phares qui guident les médias : « Le journaliste et le technicien des médias doivent respecter la vie privée des personnes ».

L’organe d’autorégulation met en garde contre toute intrusion inutile dans la vie privée des tiers, surtout quand ces derniers sont victimes collatérales de l’exposition médiatique d’un proche. Il exige des journalistes qu’ils fassent preuve de discernement et de responsabilité dans le traitement des dossiers sensibles, en brandissant les sentinelles de la déontologie.

Le CORED alerte aussi sur la responsabilité individuelle des journalistes : faire allusion aux parents d’un prévenu qui n’ont aucun lien avec les faits reprochés est une attaque frontale à leur honneur et à leur considération sociale. L’article 18 du Code de la presse sonne comme une sentinelle supplémentaire : les journalistes doivent respecter la dignité humaine et éviter toute allusion discriminatoire ou stigmatisante, notamment concernant l’ascendance ou l’entourage familial dans des dossiers de mœurs.

Le conseil reste en alerte permanente sur tout manquement aux règles d’éthique et de déontologie et se réserve le droit de saisir son Tribunal des Pairs pour toute violation constatée.
Mardi 17 Février 2026
Idy Sow (Stagiaire)



