Étudiants en garde à vue : « Leur libération doit être imminente », réclame le Pr Amsatou Sow Sidibé


Étudiants en garde à vue : « Leur libération doit être imminente », réclame le Pr Amsatou Sow Sidibé

La Présidente de la Commission Nationale des Droits de l’Homme du Sénégal appelle à la libération immédiate des leaders étudiants et à la réouverture des restaurants universitaires.

 

Invitée ce dimanche de l’émission « Point de Vue » sur la RTS, la Professeure Amsatou Sow Sidibé a livré un plaidoyer ferme en faveur d’une désescalade rapide de la crise qui secoue les campus sénégalais. Face à une situation qu’elle juge préoccupante, la présidente de la Commission Nationale des Droits de l’Homme a esquissé un plan d’action en trois axes pour ramener la paix dans les universités. « Il faut réagir vite, s'orienter vers la paix et donc vers les négociations », a-t-elle martelé, avant de détailler ses recommandations. 

En premier lieu, elle invite à la libération immédiate des leaders étudiants actuellement en garde à vue. « C’est un acte qui doit être imminent à mon avis », a-t-elle encore insisté. La deuxième mesure concerne la réouverture des restaurants universitaires, fermés suite à l’opération « Ngenté Tubaab » menée par les étudiants. C’est une action durant laquelle ils mangeaient sans présenter de ticket de restaurant. « Nous les droits-de-l’hommistes, nous avons l’habitude de dire que ventre qui a faim n’a point d’oreille », a rappelé la juriste qui dénonce une situation inédite où les étudiants sont contraints d’apporter des marmites pour cuisiner sur le campus. « C’est gênant pour l’image même de l’université », a-t-elle déploré. Enfin, elle appelle à l’ouverture rapide de négociations pour résoudre durablement le conflit.

 

Des images « inadmissibles » de violence policière

 

Devant le journaliste Oumar Gning, la présidente de la CNDH s’est aussi prononcée sur l’intervention des forces de l’ordre. Elle a qualifié d’« inadmissibles » les scènes de violence dont ont été victimes des étudiants déjà arrêtés. « Quatre forces de défense et de sécurité avec un étudiant qui agissent d’une manière qu’on ne peut pas comprendre », a-t-elle dénoncé. Pour Amsatou Sow Sidibé, le déploiement massif de véhicules blindés devant la cité universitaire n’avait pas sa raison d’être. 

 

Les images d’étudiants sautant du quatrième étage et de chambres incendiées l’ont particulièrement choquée. « Un couteau et un fusil, ce n’est pas la même chose », a-t-elle souligné, minimisant la menace que représenteraient de prétendues « armes blanches » face à des forces de l’ordre lourdement équipées. Pour elle, la solution passe par une meilleure formation des forces de sécurité aux droits humains. « Il faut qu’elles sachent qu’elles ont devant elles des êtres humains », a-t-elle plaidé, rappelant que la Commission avait déjà entamé ce travail avec l’école de police. « Elles doivent apprendre à assurer l’ordre public, la paix, mais pas en arriver à cette violence inouïe. »

 

Une inquiétude pour les étudiants déplacés

 

Au-delà de la gestion immédiate de la crise, la Pr Sow Sidibé s’interroge sur le sort des étudiants expulsés du campus. « Où est-ce qu’ils vont dormir ? Est-ce qu’ils ne dorment pas sous les ponts ? Que deviennent les filles qui ont quitté le campus et dont les parents habitent dans des contrées lointaines ? », a-t-elle questionné avec une évidente préoccupation. « Il faut ramener ces enfants-là », a-t-elle martelé, estimant qu’il faut s’occuper de la question des bourses, au cœur du mécontentement étudiant. Selon elle toujours, seul un dialogue ouvert et des gestes concrets d’apaisement permettront de sortir de cette crise qui menace l’année universitaire.

Autres articles
Lundi 16 Février 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
« Le campus universitaire est devenu le théâtre d’une intifada entretenue par le gouvernement » (TAS)

« Le campus universitaire est devenu le théâtre d’une intifada entretenue par le gouvernement » (TAS) - 16/02/2026

Décès de l’étudiant Abdoulaye Ba : la collecte de fonds atteint 40 millions de FCFA

Décès de l’étudiant Abdoulaye Ba : la collecte de fonds atteint 40 millions de FCFA - 16/02/2026

APR Mbacké- Omar Ndiaye Angloma dézingue Diomaye et Sonko lors du lancement officiel de la vente des cartes

APR Mbacké- Omar Ndiaye Angloma dézingue Diomaye et Sonko lors du lancement officiel de la vente des cartes - 16/02/2026

UGB-Crise universitaire : la CESL décrète 72 heures de « journées sans ticket » et hausse le ton

UGB-Crise universitaire : la CESL décrète 72 heures de « journées sans ticket » et hausse le ton - 16/02/2026

Incendie au ministère des Finances : « La situation sous contrôle, aucune victime enregistrée » (MFB)

Incendie au ministère des Finances : « La situation sous contrôle, aucune victime enregistrée » (MFB) - 16/02/2026

Affaire pape cheikh diallo : la cavale Du « 13e homme »Ibrahima Magib Seck stoppée dans les tribunes de L’institut Diambars

Affaire pape cheikh diallo : la cavale Du « 13e homme »Ibrahima Magib Seck stoppée dans les tribunes de L’institut Diambars - 16/02/2026

Nestlé Sénégal réaffirme la sécurité de ses laits infantiles

Nestlé Sénégal réaffirme la sécurité de ses laits infantiles - 16/02/2026

SG de l’ONU : La candidature de Macky Sall sera traitée en visioconférence

SG de l’ONU : La candidature de Macky Sall sera traitée en visioconférence - 16/02/2026

Incidents à l’UCAD : Le MEER national dénonce une « répression policière violente »

Incidents à l’UCAD : Le MEER national dénonce une « répression policière violente » - 15/02/2026

Candidature de Macky Sall à l’ONU : Le Sénégal dans l’embarras face à l’UA

Candidature de Macky Sall à l’ONU : Le Sénégal dans l’embarras face à l’UA - 15/02/2026

UCAD - « Aucune activité pédagogique à l'absence d’enquête rigoureuse sur les violences et la mort d'Abdoulaye Bâ » ( Amicale FMPO )

UCAD - « Aucune activité pédagogique à l'absence d’enquête rigoureuse sur les violences et la mort d'Abdoulaye Bâ » ( Amicale FMPO ) - 15/02/2026

Alioune Tine sur la réaction des médecins contre le communiqué du parquet : « C’est une catastrophe pour l’image de la justice! »

Alioune Tine sur la réaction des médecins contre le communiqué du parquet : « C’est une catastrophe pour l’image de la justice! » - 15/02/2026

Panel sur la géopolitique de l’eau : Aminata Touré met en avant le modèle de l’OMVS

Panel sur la géopolitique de l’eau : Aminata Touré met en avant le modèle de l’OMVS - 15/02/2026

Armée : Démantèlement de deux sites d’orpaillage clandestin dans le département de Saraya

Armée : Démantèlement de deux sites d’orpaillage clandestin dans le département de Saraya - 15/02/2026

[ Hommage] Mister Georges, mon cher ami ( Par Ousmane Gandhy Ba)

[ Hommage] Mister Georges, mon cher ami ( Par Ousmane Gandhy Ba) - 15/02/2026

Ndiaganiao : Georges Déthié Diop repose désormais auprès des siens

Ndiaganiao : Georges Déthié Diop repose désormais auprès des siens - 15/02/2026

Salon international du livre de Kolda (SALIKO) : Le Fouladou capitale des lettres, des arts, des cultures…

Salon international du livre de Kolda (SALIKO) : Le Fouladou capitale des lettres, des arts, des cultures… - 15/02/2026

AFP / Ndèye Maguette Lô sonne la mobilisation des femmes pour la reconquête du pouvoir : « Nous ne sommes pas téléspectatrices, mais actrices »

AFP / Ndèye Maguette Lô sonne la mobilisation des femmes pour la reconquête du pouvoir : « Nous ne sommes pas téléspectatrices, mais actrices » - 15/02/2026

Rencontre des femmes de l’AFP : Mbaye Dione appelle à faire bloc derrière Ndeye Maguette Lô pour « la reconquête du pouvoir »

Rencontre des femmes de l’AFP : Mbaye Dione appelle à faire bloc derrière Ndeye Maguette Lô pour « la reconquête du pouvoir » - 15/02/2026

Mbour: La police effectue une saisie de 134 kg de chanvre indien à Ndioukh Fissel

Mbour: La police effectue une saisie de 134 kg de chanvre indien à Ndioukh Fissel - 14/02/2026

Autopsie suite au décès d’Abdoulaye BA : Le COMES rejette le communiqué du procureur

Autopsie suite au décès d’Abdoulaye BA : Le COMES rejette le communiqué du procureur - 14/02/2026

Déficit de techniciens-comptables au Sénégal : Seuls 300 experts pour 400 000 entreprises

Déficit de techniciens-comptables au Sénégal : Seuls 300 experts pour 400 000 entreprises - 14/02/2026

URAC: Talla Dieng reconduit pour trois ans

URAC: Talla Dieng reconduit pour trois ans - 14/02/2026

AG de l’URAC : Talla Dieng dresse un bilan positif et appelle à moderniser le cadre juridique des radios communautaires

AG de l’URAC : Talla Dieng dresse un bilan positif et appelle à moderniser le cadre juridique des radios communautaires - 14/02/2026

Attaque de l'aéroport de Niamey: le chef de la junte nigérienne s'en prend de nouveau à la France

Attaque de l'aéroport de Niamey: le chef de la junte nigérienne s'en prend de nouveau à la France - 14/02/2026

Kaolack: Un gang spécialisé dans le vol de bétail démantelé à Nioro, 8 béliers récupérés

Kaolack: Un gang spécialisé dans le vol de bétail démantelé à Nioro, 8 béliers récupérés - 14/02/2026

Thiès: interpellation d’un prédateur sexuel et saisie de drogues de synthèse par le Commissariat du 1er Arrondissement de Thiès

Thiès: interpellation d’un prédateur sexuel et saisie de drogues de synthèse par le Commissariat du 1er Arrondissement de Thiès - 14/02/2026

Violences à l'UCAD : Le Collectif des étudiants dédouane ses membres et interpelle sur la responsabilité des forces de l’ordre

Violences à l'UCAD : Le Collectif des étudiants dédouane ses membres et interpelle sur la responsabilité des forces de l’ordre - 14/02/2026

Enquête dans l'affaire Abdoulaye Ba : le Forum du Justiciable demande le dessaisissement de la police au profit de la gendarmerie

Enquête dans l'affaire Abdoulaye Ba : le Forum du Justiciable demande le dessaisissement de la police au profit de la gendarmerie - 14/02/2026

Mort de l’Etudiant Abdoulaye Bâ: « L’autopsie ne confirme pas à ce stade, les allégations de violences » ( Procureur de la République)

Mort de l’Etudiant Abdoulaye Bâ: « L’autopsie ne confirme pas à ce stade, les allégations de violences » ( Procureur de la République) - 14/02/2026

RSS Syndication