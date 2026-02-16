Assemblée nationale : les députés convoqués ce lundi à 15h pour examiner la levée de l’immunité de Farba Ngom

Les députés de l’Assemblée nationale sont convoqués en séances plénières les lundi 16, mardi 17 et mercredi 18 février 2026, à partir de 10 heures.
Lors de la séance de cet après-midi du lundi à 15h, les parlementaires vont examiner la demande de levée de l’immunité parlementaire du député Mouhamadou Ngom, plus connu sous le nom de Farba Ngom.
Cette convocation intervient dans un contexte politique très suivi, l’Assemblée étant appelée à statuer sur la possibilité d’engager des poursuites judiciaires contre un des députés de la 15e législature pour la 2e fois.
Plus tôt dans la matinée, vers 10 heures, les députés ont examiné le projet de loi n°09/2025, relatif à la création et aux règles d’organisation et de fonctionnement de l’Observatoire national des Lieux de Privation de Liberté (ONLPL). Ce texte vise à renforcer le cadre institutionnel de contrôle des espaces de détention et des situations de privation de liberté.
