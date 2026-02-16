Assemblée nationale : les députés convoqués ce lundi à 15h pour examiner la levée de l’immunité de Farba Ngom

Les députés de l’Assemblée nationale sont convoqués en séances plénières les lundi 16, mardi 17 et mercredi 18 février 2026, à partir de 10 heures.



Lors de la séance de cet après-midi du lundi à 15h, les parlementaires vont examiner la demande de levée de l’immunité parlementaire du député Mouhamadou Ngom, plus connu sous le nom de Farba Ngom.

