Décès de l’étudiant Abdoulaye Ba : Le recteur de l’UCAD, Alioune Badara Kandji, a rendu visite à la famille du défunt pour présenter ses condoléances

En vue de pacifier l’espace universitaire, le recteur de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar a entamé une série de rencontres. Cela fait suite à des tensions consécutives à l’entrée des forces de l’ordre dans le campus social coûtant la vie de l’étudiant, Abdoulaye Ba.
Dans ce même sillage, Alioune Badara Kandji a rendu visite à la famille du défunt pour présenter ses condoléances.
Accompagnée d’une forte délégation composée de doyens, collaborateurs, partenaires sociaux et membres du comité de dialogue social, les acteurs en ont profité pour échanger sur des pistes de solutions.
Accompagnée d’une forte délégation composée de doyens, collaborateurs, partenaires sociaux et membres du comité de dialogue social, les acteurs en ont profité pour échanger sur des pistes de solutions.
Autres articles
-
Grand Yoff : la police démantèle une bande spécialisée dans les agressions nocturnes
-
Kaffrine: Blessée lors d’un affrontement entre militants, l'adjointe au maire Aissatou Bâ a finalement succombé à ses blessures
-
Guy Marius Sagna devant le MINT à l’Assemblée nationale: « À l’UCAD, il y’avait pas que des éléments de la police, mais aussi, des nervis »
-
Grève de 72h dans les universités publiques : Le Recteur de l’UIDT met en garde les étudiants
-
Crise à l’UCAD : Le leader de Forces Nouvelles rend visite aux étudiants originaires de Tambacounda