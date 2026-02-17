MBACKÉ- Lycéens et collégiens délogés par des étudiants - la libération de Demba Kâ, natif de la ville, exigée

La « guerre des étudiants » a atteint Mbacké ce mardi, où lycées, collèges et quelques écoles primaires ont été délogés. Les étudiants ressortissants du département ont investi les établissements pour interrompre les cours, expliquant à leurs cadets qu’il s’agit pour eux de lutter pour la libération des présidents d’amicales arrêtés, dont Demba Ka, originaire de la commune.
L’appel a été largement suivi, à l’exception des écoles primaires excentrées de la ville, encore épargnées au moment où ces lignes sont écrites.
Les revendications des étudiants portent sur ( désormais ) trois points principaux : la non‑application des réformes liées aux bourses, l’arrestation des responsables de la mort d’Abdoulaye Bâ, ainsi que la libération des étudiants interpellés et traduits en instruction.
Affaire à suivre ….
L’appel a été largement suivi, à l’exception des écoles primaires excentrées de la ville, encore épargnées au moment où ces lignes sont écrites.
Les revendications des étudiants portent sur ( désormais ) trois points principaux : la non‑application des réformes liées aux bourses, l’arrestation des responsables de la mort d’Abdoulaye Bâ, ainsi que la libération des étudiants interpellés et traduits en instruction.
Affaire à suivre ….
Autres articles
-
Grand Yoff : la police démantèle une bande spécialisée dans les agressions nocturnes
-
Kaffrine: Blessée lors d’un affrontement entre militants, l'adjointe au maire Aissatou Bâ a finalement succombé à ses blessures
-
Guy Marius Sagna devant le MINT à l’Assemblée nationale: « À l’UCAD, il y’avait pas que des éléments de la police, mais aussi, des nervis »
-
Grève de 72h dans les universités publiques : Le Recteur de l’UIDT met en garde les étudiants
-
Crise à l’UCAD : Le leader de Forces Nouvelles rend visite aux étudiants originaires de Tambacounda