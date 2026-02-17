MBACKÉ- Lycéens et collégiens délogés par des étudiants - la libération de Demba Kâ, natif de la ville, exigée

La « guerre des étudiants » a atteint Mbacké ce mardi, où lycées, collèges et quelques écoles primaires ont été délogés. Les étudiants ressortissants du département ont investi les établissements pour interrompre les cours, expliquant à leurs cadets qu’il s’agit pour eux de lutter pour la libération des présidents d’amicales arrêtés, dont Demba Ka, originaire de la commune.



L’appel a été largement suivi, à l’exception des écoles primaires excentrées de la ville, encore épargnées au moment où ces lignes sont écrites.



Les revendications des étudiants portent sur ( désormais ) trois points principaux : la non‑application des réformes liées aux bourses, l’arrestation des responsables de la mort d’Abdoulaye Bâ, ainsi que la libération des étudiants interpellés et traduits en instruction.



Affaire à suivre ….