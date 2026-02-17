Perturbations dans les universités : Les syndicats préconisent le dialogue avec les étudiants

Au cours des échanges entre le SAES, la section UCAD du SDES et l’intersyndicale des PATS, les syndicats ont plaidé pour l’inclusion des étudiants. En effet, les organisations syndicales ont beaucoup misé sur le dialogue pour apaiser la situation. Selon le Pr Bodian, coordonnateur du SAES pour le campus de Dakar, « Nous devons sauver l’année et préserver l’université de toute violence ». Et le Pr Sylvestre Kouakou du SUDES/ESR de poursuivre : « Le dialogue est la seule solution. Il doit être inclusif et inclure les étudiants ».

Abondant dans le même sens, les PATS ont considéré que les négociations doivent impliquer « ceux qui sont élus par leurs pairs ». Quant aux syndicats, ils ont formulé des demandes claires dont la libération des étudiants encore détenus, la réouverture du campus social et le rétablissement des amicales ».