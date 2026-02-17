Ramadan 2026 : la CMS annonce le début du jeûne ce mercredi 18 février au Sénégal

La Coordination des Musulmans du Sénégal pour l’Observation du Croissant Lunaire (CMS/OCL) a officiellement annoncé le début du mois béni de Ramadan pour ce mercredi 18 février 2026.



Dans une déclaration publiée ce mardi 17 février 2026 (correspondant au 29 Cha’ban 1447H), la commission informe que le croissant lunaire a été aperçu au Sénégal, notamment dans le village de Diolky, dans la région de Louga.



La CMS précise également que la lune a été observée dans plusieurs pays du monde musulman, notamment en Gambie, en Côte d’Ivoire, au Cameroun, au Soudan, en Arabie Saoudite, au Yémen et au Koweït.



Par conséquent, le mercredi 18 février 2026 correspondra au 1er jour du mois lunaire de Ramadan 1447H (Koor).

