Compétitivité des PME : le Programme de Mise à Niveau livre ses premiers résultats

Le Secrétaire d’État chargé des PME/PMI, a effectué une mission de terrain auprès de quatre entreprises sénégalaises bénéficiaires du Programme de Mise à Niveau (PMN). Cette visite, menée en présence de la Directrice du Bureau de Mise à Niveau et de leurs équipes respectives, visait à évaluer l’impact concret du programme sur la transformation du tissu économique national.



La délégation a visité des entreprises opérant dans des secteurs variés, du BTP à l’agro-industrie, en passant par l’industrie de l’eau et la restauration collective. Chacune illustre à sa manière la réussite du programme.

Win Industries, spécialisée dans le traitement et la distribution d’eau, a bénéficié d’investissements structurants dans une nouvelle ligne d’embouteillage et la construction d’un hangar moderne dédié au stockage et à la logistique. Ces améliorations ont permis à l’entreprise de lever ses goulots d’étranglement, d’accroître considérablement sa capacité de production et d’étendre sa couverture géographique de 4 à 10 régions, tout en augmentant significativement ses effectifs.



À Bentegné, dans la commune de Diass, la Ferme Serigne Modou Mbacké Falilou a franchi un cap décisif dans la transformation laitière. Grâce à la modernisation de ses équipements de production et de distribution, le lait est désormais pasteurisé et conditionné sur place. Cette amélioration de la qualité du produit final a ouvert de nouveaux débouchés pour les producteurs locaux.



À Sacré Cœur, Nowelli Traiteurs a renforcé sa position sur les marchés porteurs de la restauration scolaire et d’entreprise. L’acquisition de nouveaux équipements logistiques et de production, combinée à la mise en place d’outils de gestion modernes, a permis une nette amélioration de l’organisation et de la capacité de réponse à une demande croissante.

Enfin, Sareq Group, acteur du BTP spécialisé dans l’étude, la maîtrise d’œuvre et la logistique, a engagé une profonde modernisation de sa flotte et de ses outils de travail. Cette transformation s’est traduite par une meilleure organisation interne, une professionnalisation des équipes et une hausse remarquable du chiffre d’affaires. L’entreprise a également renforcé son accès aux marchés publics et privés grâce à une meilleure conformité aux normes.



À l’issue de cette mission, Ibrahima Thiam s’est félicité des résultats observés : « ces visites m’ont permis de mesurer, concrètement, l’impact des efforts accomplis. Je pense à Win Industries, à la Ferme Serigne Modou Mbacké Falilou, à Nowelli Traiteurs, ou encore à Sareq Group. Ces entreprises sont la preuve vivante que la mise à niveau fonctionne, qu’elle produit des résultats tangibles, et qu’elle transforme durablement notre tissu économique. »

Le Secrétaire d’État a également insisté sur la dimension stratégique du programme : « la mise à niveau des entreprises n’est pas une option. C’est une nécessité stratégique pour garantir la compétitivité de nos PME et leur accès aux marchés nationaux et internationaux avec des standards élevés. »



Ibrahima Thiam a conclu en appelant à accompagner cette dynamique par une plus grande ouverture des marchés : « il est désormais essentiel d’accompagner cette dynamique par une plus grande ouverture des marchés, afin que nos entreprises puissent pleinement tirer parti des opportunités offertes par l’intégration régionale et la commande publique. »



Pour rappel, cette mission s’inscrit dans la dynamique de l’Agenda 2050, feuille de route du gouvernement pour la transformation économique du Sénégal.

