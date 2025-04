SYNPICS : Moustapha Cissé de la RTS remplace Bamba Kassé

Le Syndicat des professionnels de l’information et de la communication du Sénégal (SYNPICS) a tenu, ce samedi, son 11ᵉ Congrès ordinaire à la Maison de la presse Babacar Touré. Cette rencontre a été l’occasion d’élire un nouveau secrétaire général et de mettre en place le Bureau exécutif national (BEN).



Le secrétaire général sortant, Bamba Kassé, a donc passé le témoin à une nouvelle équipe. Deux candidats étaient en lice : le journaliste Ndiol Maka Seck du quotidien Le Soleil et Moustapha Cissé de la RTS. C’est ce dernier qui a finalement été choisi pour diriger le syndicat, succédant ainsi à Bamba Kassé, qui en assumait la direction depuis 2019.



À noter que le thème de ce congrès était : « Application de la Convention collective : 5 ans après ». La nouvelle équipe aura pour mission de définir les orientations du syndicat dans un contexte marqué par de nombreux défis, notamment ceux liés aux conditions de travail.