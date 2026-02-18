Justice : Le PR Diomaye a procédé à la pose de la 1ère pierre de l'École de Formation du Barreau du Sénégal

Dans un contexte marqué par des défis d’accès équitable au droit, de répartition territoriale des avocats et de renforcement des ressources humaines judiciaires, cette école constitue une réponse structurante et durable. Elle vise à former des professionnels du droit capables non seulement de défendre, mais aussi de prévenir les conflits, de promouvoir la médiation et de consolider la paix sociale.