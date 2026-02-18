Justice : Le PR Diomaye a procédé à la pose de la 1ère pierre de l'École de Formation du Barreau du Sénégal


Justice : Le PR Diomaye a procédé à la pose de la 1ère pierre de l'École de Formation du Barreau du Sénégal
Le chef de l'État a procédé, ce mardi 18 février dans l'après-midi, à la pose de la première pierre de l’École de Formation du Barreau du Sénégal.
 
Une infrastructure moderne composée de seize salles de classe, d'un auditorium de 400 places et des espaces administratifs et d’hébergement adaptés. 
 
Selon la note de la présidence de la République, cet acte s’inscrit dans une orientation stratégique majeure : faire de la Justice un levier central de transformation nationale dans le cadre de la Vision Sénégal 2050.
 
Dans un contexte marqué par des défis d’accès équitable au droit, de répartition territoriale des avocats et de renforcement des ressources humaines judiciaires, cette école constitue une réponse structurante et durable. Elle vise à former des professionnels du droit capables non seulement de défendre, mais aussi de prévenir les conflits, de promouvoir la médiation et de consolider la paix sociale.
 
Enfin, indique la présidence de la République, par ce projet, l’État du Sénégal affirme clairement son choix d’une Justice qui protège, rassemble et prépare l’avenir, au service de la dignité et des aspirations légitimes du peuple sénégalais.


Mercredi 18 Février 2026
Dakaractu



