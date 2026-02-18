Décès d’Abdoulaye Bâ : Une forte délégation gouvernementale présente ses condoléances à la famille

Une importante délégation gouvernementale s’est rendue hier auprès de la famille de l’étudiant Abdoulaye Bâ, décédé le 9 février dernier à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), afin de lui présenter les condoléances officielles de l’État.



Sur instruction du Président de la République et du Premier ministre, le Gouvernement du Sénégal a dépêché plusieurs membres de l’Exécutif ainsi que des autorités administratives et religieuses auprès des proches du défunt.



La délégation comprenait notamment : Daouda Ngom, ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Ibrahima Sy, ministre de la Santé et de l’Action sociale, Marie Rose Khady Fatou Faye, secrétaire d’État, porte-parole du Gouvernement, le représentant du ministre de la Famille et des Solidarités, Amadou Tidiane Wone, ministre-conseiller du Président de la République, Djim Dramé, délégué général aux Affaires religieuses, le préfet de l’arrondissement des Parcelles Assainies, le sous-préfet, le commissaire de Grand-Yoff, ainsi que plusieurs autorités administratives, territoriales et dignitaires de Grand-Yoff.

