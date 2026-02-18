Décès d’Abdoulaye Bâ : Une forte délégation gouvernementale présente ses condoléances à la famille

Une importante délégation gouvernementale s’est rendue hier auprès de la famille de l’étudiant Abdoulaye Bâ, décédé le 9 février dernier à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), afin de lui présenter les condoléances officielles de l’État.
Sur instruction du Président de la République et du Premier ministre, le Gouvernement du Sénégal a dépêché plusieurs membres de l’Exécutif ainsi que des autorités administratives et religieuses auprès des proches du défunt.
La délégation comprenait notamment : Daouda Ngom, ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Ibrahima Sy, ministre de la Santé et de l’Action sociale, Marie Rose Khady Fatou Faye, secrétaire d’État, porte-parole du Gouvernement, le représentant du ministre de la Famille et des Solidarités, Amadou Tidiane Wone, ministre-conseiller du Président de la République, Djim Dramé, délégué général aux Affaires religieuses, le préfet de l’arrondissement des Parcelles Assainies, le sous-préfet, le commissaire de Grand-Yoff, ainsi que plusieurs autorités administratives, territoriales et dignitaires de Grand-Yoff.
Au nom des plus hautes autorités de l’État, la délégation a exprimé la solidarité et la compassion de la Nation envers la famille éplorée.
Des prières ont également été formulées pour le repos de l’âme du défunt.
Les représentants du Gouvernement ont, par ailleurs, réaffirmé la ferme volonté des autorités de faire toute la lumière sur les circonstances du décès d’Abdoulaye Bâ et de situer toutes les responsabilités avec diligence, impartialité et transparence.
-
Grand Yoff : la police démantèle une bande spécialisée dans les agressions nocturnes
-
Kaffrine: Blessée lors d’un affrontement entre militants, l'adjointe au maire Aissatou Bâ a finalement succombé à ses blessures
-
Guy Marius Sagna devant le MINT à l’Assemblée nationale: « À l’UCAD, il y’avait pas que des éléments de la police, mais aussi, des nervis »
-
Grève de 72h dans les universités publiques : Le Recteur de l’UIDT met en garde les étudiants
-
Crise à l’UCAD : Le leader de Forces Nouvelles rend visite aux étudiants originaires de Tambacounda