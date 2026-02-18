Mbacké : un homme interpellé pour des faits présumés d’abus sur mineure

Le Commissariat urbain de Mbacké a procédé, le 16 février 2026, à l’interpellation d’un individu dans le cadre d’une affaire présumée d’abus sur une mineure.



L’intervention fait suite à une plainte déposée par la mère de la victime. Selon les éléments communiqués, la fillette serait rentrée au domicile familial aux environs de 14 heures avec une pièce de 100 FCFA. Interrogée sur la provenance de cette somme, elle aurait indiqué avoir été abordée par un voisin sur le chemin du retour de l’école.



D’après son récit, l’homme l’aurait conduite dans un bâtiment en construction situé à proximité. Alerté par les cris de l’enfant, le suspect aurait quitté précipitamment les lieux après lui avoir remis de l’argent.



La mère de la victime a immédiatement conduit sa fille dans une structure sanitaire, où le personnel médical lui aurait recommandé de saisir les autorités policières.



Saisie de l’affaire, la Brigade de Recherches a procédé à l’audition de la mineure, qui a confirmé ses premières déclarations. Les enquêteurs se sont ensuite rendus sur les lieux indiqués, où ils ont interpellé le suspect et saisi un objet mentionné dans le témoignage comme élément matériel.



Le mis en cause a été placé en garde à vue pour les besoins de l’enquête.



Par ailleurs, une réquisition a été adressée à l’hôpital Matlaboul Fawzaini de Touba afin de procéder à un examen médical approfondi.

