Keur Massar : des policiers attaqués à la machette lors d’une intervention, plusieurs suspects interpellés

Une patrouille de routine a viré au drame dans la nuit du samedi 14 février 2026 à Darou Missette, un quartier jouxtant l’Unité 11 des Parcelles Assainies de Keur Massar. Des éléments de la Brigade de recherches ont été violemment pris à partie alors qu’ils menaient une opération liée à un présumé réseau de trafic de drogue.



Selon les informations rapportées par le journal l'Observateur, les policiers intervenaient dans une maison suspectée d’abriter des activités illicites. Au moment de l’intervention, la situation aurait rapidement dégénéré. Des individus, appuyés par des proches et des riverains, auraient attaqué les forces de l’ordre à l’aide de machettes et d’autres objets contondants.



Le bilan fait état de deux fonctionnaires de police blessés à la machette, dont l’un grièvement atteint à la tête. Les blessés ont été évacués vers une structure hospitalière pour y recevoir des soins.



Face à la violence de l’attaque, des renforts ont été mobilisés afin de maîtriser la situation et sécuriser la zone. À l’issue de l’intervention, sept personnes ont été interpellées, dont deux femmes. Les suspects ont été placés en garde à vue dans le cadre de l’enquête ouverte pour faire toute la lumière sur les faits.



Selon les premières informations, certains membres présumés du réseau recherché seraient toujours en fuite. Les investigations se poursuivent afin d’identifier l’ensemble des personnes impliquées et de situer les responsabilités.



