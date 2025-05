Opération pré-hivernale : Les décisions prises par le gouvernement à l’issue du conseil interministériel ce lundi

Le conseil interministériel sur la prévention et la gestion des inondations en perspective de l’hivernage 2025 s’est tenu ce lundi en présence du secrétaire général du gouvernement, Boubacar Camara. Les décisions phares ont été prises en invitant à veiller au démarrage sans délai et à la finalisation par toutes les structures opérationnelles des opérations pré-hivernage au plus tard le 15 juillet 2025.

Dans cette phase préparatoire, il a été rappelé au ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens d'assurer l’entretien et la réhabilitation des ouvrages de franchissement dans les zones et sites vulnérables.



Dans le cadre de la gestion des crues, le Ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, en collaboration avec l’Organisation pour la Mise en Valeur du Fleuve Sénégal (OMVS), l’Organisation pour la Mise en Valeur du Fleuve Gambie (OMVG), prendra les dispositions requises pour assurer un suivi permanent et rapproché du comportement des bassins et une meilleure planification des lâchers d’eau au niveau des barrages de Diama et de Manantali.



Pour une meilleure planification des opérations de pompage, le Ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, de concert avec les Ministres chargés de l’Intérieur, des Collectivités territoriales, des Infrastructures et des Transports, entreprendra les diligences nécessaires pour le pré-positionnement des motopompes degrande capacité sur les points endémiques et sites stratégiques déjà identifiés et veillera à leur redéploiement en fonction des besoins et ce, avec l’accompagnement du Ministre chargé de l’Energie qui assurera l’installation diligente des descentes électriques partout où ce sera nécessaire. Sur ce point, le Ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement et le Ministre des Finances et du Budget prendront les dispositions utiles pour l’acquisition d’équipements de pompage de grande et de petite capacité à distribuer aux structures opérationnelles et aux acteurs communautaires qui devront être formés en la matière par la BNSP.



Dès à présent et durant tout l’hivernage, les Ministres chargés de l’Hydraulique et de l’Assainissement, de l’Urbanisme et des Collectivités territoriales, de l’Intérieur, des Forces armées, des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens, de l’Education nationale et de l’Agriculture prendront toutes les mesures appropriées pour assurer le bon déroulement de toutes les activités socio-économiques (cérémonies religieuses, examens et concours, transports, commerce, agriculture, etc..) et le fonctionnement régulier de toutes les infrastructures et installations stratégiques (axes routiers, écoles, marchés, mosquées, églises, eau, électricité, gares, services publics, etc... )



Relativement aux travaux d’assainissement d’eaux pluviales en cours susceptibles d’impacter la gestion de l’hivernage 2025, les Ministres chargés de l’Hydraulique et de l’Assainissement, de l’Urbanisme et des Collectivités territoriales, des Forces armées, des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens et de la Solidarité nationale engageront des plans d’accélération et prévoiront, à défaut de les terminer, des mesures transitoires palliatives sur les sites concernés. À ce titre, le Ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement soumettra, sous huitaine, la liste des projets concernés et une matrice de suivi.