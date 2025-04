Nigeria: au moins 26 personnes tuées par des hommes armés dans une mine d'or artisanale

Au moins 26 personnes ont été tuées jeudi par des hommes armés dans l'attaque d'un site d'orpaillage artisanal dans l’État de Zamfara, dans le nord-ouest du Nigeria, a indiqué samedi Amnesty International.



Un responsable du syndicat minier local, Yahaya Adamu Gobirawa, avait expliqué à l'AFP vendredi que "des bandits" avaient attaqué le site minier jeudi midi, tuant "19 personnes, dont cinq miliciens assurant la sécurité des mineurs".



"Les bandits se sont rendus directement à la mine d'or et ont tué sur le coup 14 mineurs. D'autres corps ont été découverts ultérieurement", avait ajouté le directeur d'Amnesty International au Nigeria, Isa Sanusi, avançant un bilan de 20 morts.



M. Sanusi a revu samedi le bilan à la hausse, expliquant que les autres victimes étaient des "villageois qui essayaient de fuir le village alors que les hommes armés étaient toujours là".



Le Zamfara est l'un des États du nord et du centre du Nigeria terrorisés par des groupes criminels, appelés localement "bandits", qui attaquent les forces de sécurité, mais également des villages, où ils tuent et enlèvent les habitants contre rançon et brûlent les maisons après les avoir pillées.



Selon le responsable syndical, les assaillants avaient déjà attaqué le site mardi mais ils "avaient été repoussés". Mais ils sont revenus jeudi bien plus nombreux et équipés "d'armes lourdes".



Il a ajouté que la mine avait récemment ouvert juste à l'extérieur du village. "Nous pensons qu'ils ont attaqué le site car ils n'étaient pas associés à son exploitation", a-t-il estimé.



Le gouvernement de l’État de Zamfara a créé l'an dernier une force de 5.200 "gardes communautaires" afin de sécuriser les villages.