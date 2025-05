Me Amadou Aly Kane : « Travaillons à faire entrer le dialogue dans nos mœurs politiques »

Candidat à la candidature à la dernière élection présidentielle, Me Amadou Aly Kane a annoncé à Dakaractu son intention de répondre favorablement à l'appel au dialogue national lancé par le chef de l'État, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, à la classe politique sénégalaise.



« En ma qualité de secrétaire général par intérim du Parti R3D Deggu et ancien candidat à la candidature présidentielle, j'accueille avec faveur la tenue du dialogue national lancé par le président de la République », a indiqué Maître Kane cet après-midi.



Me Amadou Aly Kane a ajouté : « Je l'encourage à dialoguer aussi avec les partis, à chaque fois qu'il y a une question d'intérêt national qui se pose. Il faut que tous, nous travaillions à faire entrer le dialogue dans nos mœurs politiques. »