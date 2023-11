MBACKÈ - « Pare Suxxali Sénégal » de Abdou Karim Fall va soutenir Idrissa Seck en 2024 et demande au Sénégal de rompre diplomatiquement avec Israël

Le parti « Pare Suxxali Sénégal » de Abdou Karim Fall a baissé, ce week-end , les rideaux de son « conseil d’orientation stratégique », ( équivalant au bureau politique dans les autres partis) , après avoir adopté une résolution qui comporte essentiellement deux décisions majeures. En effet, évoquant en priorité le problème qui oppose Israël et le Hamas, le leader politique, connu pour avoir toujours joué les premiers rôles dans Yewwi, a regretté, avec ses camarades le « génocide » qui est en train de se dérouler en Palestine. « Le Sénégal préside la commission des Nations-Unies pour l’exercice inaliénable des droits du peuple Palestinien depuis 1975. Nous dénonçons le régime d’apartheid qui est en train d’éliminer systématiquement les Palestiniens » dira-t-il à Dakaractu - Touba. Au nom de son parti , il demandera à l’État du Sénégal de carrément rompre les relations diplomatiques qui le lient encore à Israël.



Abordant l’autre point qui a intéressé les débats , Abdou Karim Fall précisera qu’il s’agissait de choisir le candidat à accompagner en perspective de la présidentielle de 2024. Ndaamal Cajoor a été l’heureux élu . « Nous avons parachevé les discussions avec les candidats. Pour faire le choix nous avons mis en place des critères . Le Sénégal a besoin d’un homme de paix , expérimenté dans la gestion des affaires publiques , un croyant, musulman et d'une quelconque autre religion, un homme flexible , un homme qui sait discuter avec tout le monde, un homme qui peut incarner la stabilité du pays , qui a la tête sur les épaules . Sur la base de toutes ces critères et des priorités programmatiques , nous avons choisi le Président Idrissa Seck».