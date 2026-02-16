Affaire pape cheikh diallo : la cavale Du « 13e homme »Ibrahima Magib Seck stoppée dans les tribunes de L’institut Diambars


Affaire pape cheikh diallo : la cavale Du « 13e homme »Ibrahima Magib Seck stoppée dans les tribunes de L’institut Diambars
Le dossier dit « Pape Cheikh Diallo et Cie » connaît un nouveau rebondissement spectaculaire. Selon les révélations de L’Observateur, Ibrahima Magib Seck, présenté comme le treizième homme recherché dans cette affaire, a été arrêté samedi soir en pleine finale de football à l’Institut Diambars, à Saly.

 

 

Une traque éclair sur la Petite-Côte

 

 

D’après le récit de L’Observateur, tout s’est accéléré en moins de 24 heures. Alors que douze personnes, dont Pape Cheikh Diallo et Djiby Dramé, ont déjà été placées sous mandat de dépôt après leur interpellation par la Brigade de recherches de Keur Massar, les enquêteurs réalisent qu’un suspect manque à l’appel.

 

Ibrahima Magib Seck, commerçant basé à Dakar, aurait quitté la capitale au moment du coup de filet. Direction : Saly Portudal. Pensant s’y faire discret, il aurait sous-estimé la coordination entre les brigades et les outils de géolocalisation activés par les gendarmes.

 

Le message transmis aux éléments déployés sur la Petite-Côte est sans ambiguïté : retrouver le fugitif au plus vite.

 

 

Arrestation en pleine finale à l’Institut Diambars

 

 

Samedi, aux environs de 20h20, les gendarmes localisent leur cible. Surprise : Ibrahima Magib Seck ne se cache pas dans une planque isolée, mais assiste tranquillement à un tournoi de football à l’Institut Diambars, centre de formation réputé du football sénégalais.

 

Au milieu des supporters concentrés sur la rencontre, les forces de l’ordre interviennent discrètement avant de procéder à son interpellation. En quelques secondes, le commerçant est maîtrisé et extrait de la foule médusée.

 

Conduit d’abord à la Brigade de recherches de Saly Portudal, il est ensuite transféré dans la nuit à Keur Massar pour être entendu par les enquêteurs en charge du dossier.

 

 

Le téléphone, pièce maîtresse de l’enquête

 

 

Toujours selon L’Observateur, c’est l’exploitation du téléphone portable du suspect qui aurait accéléré les choses. Lors de la fouille de ses effets personnels, les enquêteurs découvrent dans la mémoire de l’appareil des vidéos jugées compromettantes.

 

Ces éléments numériques placeraient Ibrahima Magib Seck en compagnie d’autres partenaires présumés, renforçant les soupçons des gendarmes. Confronté à ces images, le suspect aurait été contraint de s’expliquer.

 

Pour les enquêteurs, cette découverte consolide le dossier transmis au procureur et ouvre potentiellement la voie à d’autres identifications.

 

 

Une affaire qui prend de l’ampleur

 

 

Le rebondissement ne s’arrête pas là. Aux dernières informations rapportées par L’Observateur, trois autres personnes auraient été interpellées dans la foulée, portant à seize le nombre total d’individus placés en garde à vue dans cette affaire.

 

Les suspects sont poursuivis pour des faits qualifiés d’« actes contre nature » et de transmission volontaire présumée du VIH/Sida — des accusations graves qui confèrent au dossier une dimension pénale et sociétale particulièrement sensible.

 

La découverte des vidéos pourrait permettre aux enquêteurs de remonter d’autres ramifications supposées du réseau. De nouvelles arrestations ne sont pas exclues dans les prochains jours, tant l’enquête semble évoluer rapidement.

Autres articles
Lundi 16 Février 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
« Le campus universitaire est devenu le théâtre d’une intifada entretenue par le gouvernement » (TAS)

« Le campus universitaire est devenu le théâtre d’une intifada entretenue par le gouvernement » (TAS) - 16/02/2026

Décès de l’étudiant Abdoulaye Ba : la collecte de fonds atteint 40 millions de FCFA

Décès de l’étudiant Abdoulaye Ba : la collecte de fonds atteint 40 millions de FCFA - 16/02/2026

APR Mbacké- Omar Ndiaye Angloma dézingue Diomaye et Sonko lors du lancement officiel de la vente des cartes

APR Mbacké- Omar Ndiaye Angloma dézingue Diomaye et Sonko lors du lancement officiel de la vente des cartes - 16/02/2026

UGB-Crise universitaire : la CESL décrète 72 heures de « journées sans ticket » et hausse le ton

UGB-Crise universitaire : la CESL décrète 72 heures de « journées sans ticket » et hausse le ton - 16/02/2026

Incendie au ministère des Finances : « La situation sous contrôle, aucune victime enregistrée » (MFB)

Incendie au ministère des Finances : « La situation sous contrôle, aucune victime enregistrée » (MFB) - 16/02/2026

Étudiants en garde à vue : « Leur libération doit être imminente », réclame le Pr Amsatou Sow Sidibé

Étudiants en garde à vue : « Leur libération doit être imminente », réclame le Pr Amsatou Sow Sidibé - 16/02/2026

Nestlé Sénégal réaffirme la sécurité de ses laits infantiles

Nestlé Sénégal réaffirme la sécurité de ses laits infantiles - 16/02/2026

SG de l’ONU : La candidature de Macky Sall sera traitée en visioconférence

SG de l’ONU : La candidature de Macky Sall sera traitée en visioconférence - 16/02/2026

Incidents à l’UCAD : Le MEER national dénonce une « répression policière violente »

Incidents à l’UCAD : Le MEER national dénonce une « répression policière violente » - 15/02/2026

Candidature de Macky Sall à l’ONU : Le Sénégal dans l’embarras face à l’UA

Candidature de Macky Sall à l’ONU : Le Sénégal dans l’embarras face à l’UA - 15/02/2026

UCAD - « Aucune activité pédagogique à l'absence d’enquête rigoureuse sur les violences et la mort d'Abdoulaye Bâ » ( Amicale FMPO )

UCAD - « Aucune activité pédagogique à l'absence d’enquête rigoureuse sur les violences et la mort d'Abdoulaye Bâ » ( Amicale FMPO ) - 15/02/2026

Alioune Tine sur la réaction des médecins contre le communiqué du parquet : « C’est une catastrophe pour l’image de la justice! »

Alioune Tine sur la réaction des médecins contre le communiqué du parquet : « C’est une catastrophe pour l’image de la justice! » - 15/02/2026

Panel sur la géopolitique de l’eau : Aminata Touré met en avant le modèle de l’OMVS

Panel sur la géopolitique de l’eau : Aminata Touré met en avant le modèle de l’OMVS - 15/02/2026

Armée : Démantèlement de deux sites d’orpaillage clandestin dans le département de Saraya

Armée : Démantèlement de deux sites d’orpaillage clandestin dans le département de Saraya - 15/02/2026

[ Hommage] Mister Georges, mon cher ami ( Par Ousmane Gandhy Ba)

[ Hommage] Mister Georges, mon cher ami ( Par Ousmane Gandhy Ba) - 15/02/2026

Ndiaganiao : Georges Déthié Diop repose désormais auprès des siens

Ndiaganiao : Georges Déthié Diop repose désormais auprès des siens - 15/02/2026

Salon international du livre de Kolda (SALIKO) : Le Fouladou capitale des lettres, des arts, des cultures…

Salon international du livre de Kolda (SALIKO) : Le Fouladou capitale des lettres, des arts, des cultures… - 15/02/2026

AFP / Ndèye Maguette Lô sonne la mobilisation des femmes pour la reconquête du pouvoir : « Nous ne sommes pas téléspectatrices, mais actrices »

AFP / Ndèye Maguette Lô sonne la mobilisation des femmes pour la reconquête du pouvoir : « Nous ne sommes pas téléspectatrices, mais actrices » - 15/02/2026

Rencontre des femmes de l’AFP : Mbaye Dione appelle à faire bloc derrière Ndeye Maguette Lô pour « la reconquête du pouvoir »

Rencontre des femmes de l’AFP : Mbaye Dione appelle à faire bloc derrière Ndeye Maguette Lô pour « la reconquête du pouvoir » - 15/02/2026

Mbour: La police effectue une saisie de 134 kg de chanvre indien à Ndioukh Fissel

Mbour: La police effectue une saisie de 134 kg de chanvre indien à Ndioukh Fissel - 14/02/2026

Autopsie suite au décès d’Abdoulaye BA : Le COMES rejette le communiqué du procureur

Autopsie suite au décès d’Abdoulaye BA : Le COMES rejette le communiqué du procureur - 14/02/2026

Déficit de techniciens-comptables au Sénégal : Seuls 300 experts pour 400 000 entreprises

Déficit de techniciens-comptables au Sénégal : Seuls 300 experts pour 400 000 entreprises - 14/02/2026

URAC: Talla Dieng reconduit pour trois ans

URAC: Talla Dieng reconduit pour trois ans - 14/02/2026

AG de l’URAC : Talla Dieng dresse un bilan positif et appelle à moderniser le cadre juridique des radios communautaires

AG de l’URAC : Talla Dieng dresse un bilan positif et appelle à moderniser le cadre juridique des radios communautaires - 14/02/2026

Attaque de l'aéroport de Niamey: le chef de la junte nigérienne s'en prend de nouveau à la France

Attaque de l'aéroport de Niamey: le chef de la junte nigérienne s'en prend de nouveau à la France - 14/02/2026

Kaolack: Un gang spécialisé dans le vol de bétail démantelé à Nioro, 8 béliers récupérés

Kaolack: Un gang spécialisé dans le vol de bétail démantelé à Nioro, 8 béliers récupérés - 14/02/2026

Thiès: interpellation d’un prédateur sexuel et saisie de drogues de synthèse par le Commissariat du 1er Arrondissement de Thiès

Thiès: interpellation d’un prédateur sexuel et saisie de drogues de synthèse par le Commissariat du 1er Arrondissement de Thiès - 14/02/2026

Violences à l'UCAD : Le Collectif des étudiants dédouane ses membres et interpelle sur la responsabilité des forces de l’ordre

Violences à l'UCAD : Le Collectif des étudiants dédouane ses membres et interpelle sur la responsabilité des forces de l’ordre - 14/02/2026

Enquête dans l'affaire Abdoulaye Ba : le Forum du Justiciable demande le dessaisissement de la police au profit de la gendarmerie

Enquête dans l'affaire Abdoulaye Ba : le Forum du Justiciable demande le dessaisissement de la police au profit de la gendarmerie - 14/02/2026

Mort de l’Etudiant Abdoulaye Bâ: « L’autopsie ne confirme pas à ce stade, les allégations de violences » ( Procureur de la République)

Mort de l’Etudiant Abdoulaye Bâ: « L’autopsie ne confirme pas à ce stade, les allégations de violences » ( Procureur de la République) - 14/02/2026

RSS Syndication