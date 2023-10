Homosexuel déterré et brûlé, enfin, le Gouvernement du Sénégal réagit avec force face à l'inommable ! Par El Hadji Gorgui Wade Ndoye

Le problème est plus profond ! Au Sénégal, nous assistons à un double délitement: social et culturel. Pendant ce temps l'espace public pollué est pris en otage. Dans ce terreau, beaucoup de sachants se taisent! Et la haine et la violence sont heureuses! Ne dormons pas sur nos lauriers. Le Sénégal a besoin plus que jamais d'introspection avant qu'il ne soit trop tard! Dans quel Sénégal, avions nous vu des gamins s'exultaient devant le crépitement du feu 🔥 qu'ils ont mis en ignition pour célébrer leur forfait: brûler un cadavre parce qu'il est, pour eux, un homosexuel ! Les adultes qui sont derrière cet ignoble acte devraient pouvoir nous dire sur quel verset du Coran ils s'appuient pour s'autoriser Dieu et envoyer, ici même en enfer, un autre être humain? Je leur demande hic et nunc devant les Humains et devant Dieu ! C'est d'une tristesse inouïe!

Pendant ce temps, d'autres gamins embrassent dangereusement et follement le ventre de l'Atlantique qui les rejette comme des amoureux éconduits !

Oui, ma foi, il est plus que grand temps que nous nous reprenions pour refaire NATION ! Et pourtant malgré ces fatras, je demeure convaincu que le Sénégal demeurera éternel.

Seigneur Dieu, Entends ma.prière ! Amen!

El Hadji Gorgui Wade Ndoye - ContinentPremier.Com