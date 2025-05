FADP : « Ces réformes unilatérales » du ministère de la Communication, dénoncées par le CDEPS

Le Conseil des Diffuseurs et Éditeurs de Presse du Sénégal (CDEPS) constate avec regret que, depuis sa prise de fonction, Alioune Sall, ministre de la Communication, n’a jamais procédé à la distribution du Fonds d’Appui et de Développement de la Presse (FADP). En 2024, rappelle le CDEPS dans son communiqué, « il a volontairement ralenti la procédure, entraînant le reversement du budget alloué au FADP au Trésor public. Contrairement à ce que laisse entendre le directeur de la Communication, ce montant est loin d’être perdu », a précisé le patronat, qui souligne qu’une loi de finances rectificative peut permettre sa récupération.



Par ailleurs, poursuit le CDEPS, le ministère vient d’annoncer, en ce cinquième mois de l’année 2025, « une réforme précipitée et unilatérale du décret portant sur le FADP, sans aucune concertation avec les professionnels du secteur ». Cela, alors même que le CORED est en sommeil et que la Commission de la Carte nationale de Presse n’a pas délivré de cartes professionnelles depuis plus d’un an.



D’après le CDEPS, « le ministère de la Communication semble se complaire dans les effets d’annonce, au détriment des véritables urgences du secteur ».