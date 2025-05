Dialogue national : Le Forum Civil formule des recommandations sur le système politique

Conformément aux termes de référence que lui a adressés le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, le 7 avril 2025, le Forum Civil a élaboré un document de recommandations qu'il a transmis aux autorités compétentes en vue du Dialogue national.



Dans une lettre n°003727 MISP/DGE datée du 7 avril 2025, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique avait transmis les Termes de Références du Dialogue national sur le système politique au Forum Civil, afin de recueillir ses observations, propositions et recommandations de réformes. Le Forum Civil lui a ainsi transmis ses recommandations sur le système électoral du Sénégal.