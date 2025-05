Appel au Dialogue : Khalifa Sall va donner sa position…

Khalifa Sall et Taxawu Sénégal vont incessamment donner leur position concernant leur participation au dialogue politique. Le leader de Taxawu Sénégal, au regard de ses principes, va poursuivre les échanges avec les différentes structures dans les régions du Sénégal et dans la diaspora.



Hier, une rencontre s’est tenue à Dakar avec les délégués pour discuter de la structuration de Taxawu. Cependant, concernant le dialogue, Taxawu aura bel et bien une position.