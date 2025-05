Amadou Gallo Fall : « La presse est le moteur silencieux de l’ascension de la BAL »

Au cours de l'atelier qui s'est tenu ce jeudi à Dakar, Amadou Gallo Fall, président de la Basketball Africa League (BAL), a voulu témoigner sa gratitude à l'égard des médias sportifs sénégalais. Face à une salle bondée de journalistes, il a salué « une équipe de professionnels dévoués et passionnés » qui soutiennent la ligue depuis sa création. « Vous êtes restés présent depuis le début, et votre loyauté reste indéfectible. » Pour la saison 4, plus de 400 journalistes ont été accrédités, dont un tiers à Dakar... « Cela souligne l'importance de votre rôle », a-t-il affirmé avec émotion. Il a également souligné l'importance de la qualité du travail journalistique, mettant en exergue une narration qui met en valeur le basket africain et rapproche celui-ci de ses spectateurs.







Gallo Fall a souligné que cet atelier, devenu désormais une étape essentielle de chaque conférence, témoigne de l'implication de la BAL à construire un environnement robuste autour du basketball. « Votre travail est essentiel : vous narrez l'histoire de cette ligue en pleine construction. » « Vous êtes les vecteurs, les observateurs et les édificateurs de ce rêve africain. » Il a aussi mis en avant l'importance de mettre en place des plateformes d'échange telles que celle-ci, afin de renforcer la coopération entre les intervenants du basket et les médias. En conclusion de son allocution, le président de la BAL a assuré qu'il continuerait à entretenir cette relation étroite avec les médias : « Vous faites partie intégrante de notre équipe. » « Je vous remercie pour votre engagement. »