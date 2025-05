Accident Mortel à Dara Mboss (Guinguinéo) : Un enseignant tué dans une collision entre un camion et une moto

Un enseignant en langue arabe, C. T. Seck, a tragiquement perdu la vie ce dimanche matin à Dara Mboss, dans le département de Guinguinéo, suite à une collision entre une moto et un camion qui transportait du bétail.



Le drame est survenu aux environs de 8 heures au niveau de l’intersection Mbossedji – Déviation Dara Diacké.



La victime conduisait une moto en direction de Goulocoum, accompagné d’un passager, et le camion transportant du bétail se dirigeait vers Mbirkilane. L'enseignant est mort sur le coup, tandis que le passager s'en est sorti avec des blessures. Il est actuellement pris en charge au poste de santé de Dara Mboss.