Viol sur une déficiente mentale à Thiès : un tailleur condamné à 15 ans de réclusion

Le verdict est tombé comme un couperet pour A. Guèye, tailleur de profession. Reconnu coupable de viol sur une jeune femme déficiente mentale, il a été condamné à 15 ans de réclusion criminelle par la Chambre criminelle du Tribunal de grande instance de Thiès. Selon L’Observateur, les faits remontent à mars 2021 et ont suscité une vive indignation dans la localité.



Un crime prémédité ?



D’après les informations rapportées par L’Observateur, A. Guèye, âgé de 29 ans, aurait profité de la vulnérabilité de la victime pour l’attirer dans sa chambre et abuser d’elle. Ce jour-là, la famille de la jeune femme constate sa disparition et se lance immédiatement à sa recherche. Lorsqu’ils la retrouvent dans la chambre du tailleur, la scène est glaçante : A. Guèye est en sous-vêtements et son drap est taché de sang.



Soupçonnant une agression sexuelle, les proches de la victime l’emmènent consulter un médecin. Le diagnostic ne laisse place à aucun doute : une déchirure hyménale récente est constatée. Muni du rapport médical, l’oncle de la victime dépose aussitôt plainte contre A. Guèye auprès de la police du Premier arrondissement de Thiès.



Des justifications bancales



Face à la justice, le mis en cause tente de se défendre en affirmant que la relation était consentie et qu’il ignorait que la jeune femme souffrait de troubles mentaux. Il va même jusqu’à prétendre que ce n’était pas la première fois qu’ils avaient des rapports. Pourtant, la famille de la victime est formelle : depuis 1998, la jeune femme est atteinte de troubles psychiques et incapable de s’exprimer clairement.



Un témoignage clé est venu anéantir les derniers espoirs d’A. Guèye. La logeuse du prévenu a confirmé l’avoir vu entrer dans sa chambre avec la victime aux environs de 13 heures, ce qui corrobore la version de l’accusation.



Un verdict exemplaire



Face à la gravité des faits, le procureur a requis une peine de 15 ans de réclusion criminelle, une demande qui a été suivie à la lettre par le tribunal. A. Guèye passera ainsi les prochaines années derrière les barreaux, une condamnation qui, selon de nombreux observateurs, envoie un message fort contre les violences sexuelles, en particulier lorsqu’elles visent des personnes vulnérables.



Ce drame rappelle l’urgence de protéger les personnes en situation de handicap contre les prédateurs. La famille de la victime, bien que soulagée par la condamnation, reste marquée à jamais par cette tragédie.