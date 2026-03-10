MMA : champion des lourds à l’Hexagone, Adama Diop « Blindé » vise désormais l’UFC…« Je me considère déjà comme un futur combattant de l’UFC »


MMA : champion des lourds à l’Hexagone, Adama Diop « Blindé » vise désormais l’UFC…« Je me considère déjà comme un futur combattant de l’UFC »
Le combattant sénégalais Adama Diop, plus connu sous le surnom de Blindé, ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Fraîchement sacré champion des poids lourds dans l’organisation Hexagone MMA, il nourrit désormais de grandes ambitions sur la scène internationale, avec l’objectif assumé de rejoindre l’Ultimate Fighting Championship (UFC).
 
L’ancien lutteur sénégalais a réalisé une ascension remarquable dans les arts martiaux mixtes. En seulement quatre ans de carrière et après cinq combats disputés, Blindé est parvenu à décrocher la ceinture des poids lourds. Il a remporté ce titre le 23 janvier 2026 à l’issue d’un combat intense face au Français Prince Aounallah, une confrontation qui s’est déroulée sur l’intégralité des cinq rounds.
 
Avec ce sacre, Blindé devient ainsi le deuxième combattant sénégalais à remporter un titre mondial en MMA dans une grande organisation, après Oumar Kane, alias Reug Reug, champion des poids lourds au sein de ONE Championship.
 
Lors d’une rencontre avec la presse consacrée à la présentation de sa ceinture, Blindé n’a pas caché ses ambitions pour la suite de sa carrière. Le combattant explique vouloir continuer à évoluer au sein de Hexagone MMA et suivre de près les opportunités offertes par le projet Professional Fighters League (PFL) Afrique.
 
Mais son regard reste surtout tourné vers la plus prestigieuse organisation mondiale de MMA. Selon lui, l’UFC lui a déjà proposé d’intégrer les UFC Contender Series, un tournoi de présélection destiné à repérer les futurs talents appelés à rejoindre l’élite de la discipline.
 
« Je me considère déjà comme un futur combattant à l’UFC. J’attends simplement que cela soit officialisé. J’ai les qualités nécessaires pour y arriver et je bénéficie d’un staff qui m’aide énormément. Je n’ai peur de rien », a-t-il déclaré avec assurance.
 
Fort de sa progression rapide et de sa récente ceinture mondiale, Blindé espère désormais franchir une nouvelle étape dans sa carrière et porter encore plus haut les couleurs du Sénégal dans l’univers du MMA.
Mardi 10 Mars 2026
