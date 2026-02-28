Mondial FIBA Qatar 2027- Brancou Badio de retour : un renfort très attendu pour relancer les Lions


Mondial FIBA Qatar 2027- Brancou Badio de retour : un renfort très attendu pour relancer les Lions
Bonne nouvelle pour le Sénégal. Le meneur et leader des Lions, Brancou Badio, a rejoint le groupe avant la rencontre décisive de demain face à Madagascar, comptant pour la deuxième phase des éliminatoires du Mondial 2027.

Son absence s’était fortement fait ressentir jeudi dernier lors du match d’ouverture perdu contre la Côte d’Ivoire (90-80). Le meneur sénégalais était retenu avec son club, Valence Basket, qui affrontait Baskonia en EuroLeague, une rencontre à laquelle il a pris part. Privés de leur maître à jouer, les Lions ont manqué de fluidité dans l’organisation offensive, d’adresse à longue distance et de sérénité dans les moments clés. Les pertes de balle et les difficultés à contrôler le tempo ont illustré ce vide dans la conduite du jeu.

Joueur réputé « clutch », capable de faire basculer une rencontre dans le money-time, Badio devrait apporter davantage de confiance, d’adresse et une meilleure maîtrise dans les mises en jeu. Son retour représente un atout majeur pour rééquilibrer le collectif et relancer la dynamique.
Autres articles
Samedi 28 Février 2026
Alain Bonang



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
18 supporters Sénégalais condamnés au Maroc : Kalidou Koulibaly brise le silence et adresse vibrant message

18 supporters Sénégalais condamnés au Maroc : Kalidou Koulibaly brise le silence et adresse vibrant message - 28/02/2026

Incident en marge de Sénégal-Côte d’Ivoire : Jean-Jacques Boissy, le meneur des Lions impliqué dans une altercation avec la police

Incident en marge de Sénégal-Côte d’Ivoire : Jean-Jacques Boissy, le meneur des Lions impliqué dans une altercation avec la police - 27/02/2026

UEFA Champions League : Les 1/8 de Finale connus !

UEFA Champions League : Les 1/8 de Finale connus ! - 27/02/2026

Basket-Défaite face à la Côte d’Ivoire : le coach Desagana Diop assume et promet une réaction

Basket-Défaite face à la Côte d’Ivoire : le coach Desagana Diop assume et promet une réaction - 27/02/2026

Éliminatoires Mondial 2027 : le Sénégal battu d’entrée par la Côte d’Ivoire (90-80)

Éliminatoires Mondial 2027 : le Sénégal battu d’entrée par la Côte d’Ivoire (90-80) - 26/02/2026

Lutte : le combat Reug Reug VS Boy Niang fixé au 7 juin

Lutte : le combat Reug Reug VS Boy Niang fixé au 7 juin - 26/02/2026

Éliminatoires Coupe du Monde FIBA Qatar 2027 : Lions vs Éléphants, un derby ouest-africain pour lancer la deuxième fenêtre

Éliminatoires Coupe du Monde FIBA Qatar 2027 : Lions vs Éléphants, un derby ouest-africain pour lancer la deuxième fenêtre - 26/02/2026

La France représentée au

La France représentée au "Gingembre Littéraire" dédié à Myriam Makeba - 26/02/2026

2eme phase des Qualifications Mondial FIBA 2027 : les Lions lancent l’assaut à Dakar

2eme phase des Qualifications Mondial FIBA 2027 : les Lions lancent l’assaut à Dakar - 24/02/2026

Propos présumés racistes: Prestianni suspendu, Benfica privé de son ailier face au Real Madrid

Propos présumés racistes: Prestianni suspendu, Benfica privé de son ailier face au Real Madrid - 23/02/2026

Thiès: Un joueur de l'ASC Saloum perd la vie, suite à un malaise

Thiès: Un joueur de l'ASC Saloum perd la vie, suite à un malaise - 22/02/2026

Drame à Thiès : le joueur de l’AS Saloum El Hadji Youssou Diouf décède après un malaise

Drame à Thiès : le joueur de l’AS Saloum El Hadji Youssou Diouf décède après un malaise - 22/02/2026

Ronaldo, l’éternel : 501 buts après 30 ans, la légende continue de s’écrire

Ronaldo, l’éternel : 501 buts après 30 ans, la légende continue de s’écrire - 22/02/2026

Habib Beye à l’Olympique de Marseille : pari audacieux ou risque calculé ? (Fara Sambe)

Habib Beye à l’Olympique de Marseille : pari audacieux ou risque calculé ? (Fara Sambe) - 22/02/2026

Lutte-Élection à la Ligue de Dakar : Moustapha Guèye élu président avec 56 voix face à Doudou Diagne Diécko

Lutte-Élection à la Ligue de Dakar : Moustapha Guèye élu président avec 56 voix face à Doudou Diagne Diécko - 21/02/2026

Thiès : Lancement de la 5e édition du tournoi Champions League Thiès

Thiès : Lancement de la 5e édition du tournoi Champions League Thiès - 21/02/2026

Marseille change de cap : Habib Beye arrive pour relancer l’OM !

Marseille change de cap : Habib Beye arrive pour relancer l’OM ! - 18/02/2026

Insultes racistes, protocole défaillant, sanctions à venir : Ce qui attend le Benfica après le scandale racial

Insultes racistes, protocole défaillant, sanctions à venir : Ce qui attend le Benfica après le scandale racial - 18/02/2026

Coopération artistique Sénégalo-Luxembourgoise : MamJRassoul, Adee et Serge Tonnar unis autour de « La même destination »

Coopération artistique Sénégalo-Luxembourgoise : MamJRassoul, Adee et Serge Tonnar unis autour de « La même destination » - 18/02/2026

Vinicius Jr victime d’une insulte raciste lors de Benfica-Real Madrid

Vinicius Jr victime d’une insulte raciste lors de Benfica-Real Madrid - 17/02/2026

Café Littéraire : Paul Sédar Ndiaye dissèque les fondements du couple dans son roman

Café Littéraire : Paul Sédar Ndiaye dissèque les fondements du couple dans son roman " L’Équilibre du Cœur", lors de la Saint Valentin - 15/02/2026

Reconnaissance de l’ile de Gorée comme un lieu de liberté et de dignité : Le cercle des étudiants et élèves wolofs de Ceew souhaite avoir une plaque mémorielle…

Reconnaissance de l’ile de Gorée comme un lieu de liberté et de dignité : Le cercle des étudiants et élèves wolofs de Ceew souhaite avoir une plaque mémorielle… - 15/02/2026

Kaolack : « Delloo Njukkel » : Le trophée de la CAN présenté aux kaolackois

Kaolack : « Delloo Njukkel » : Le trophée de la CAN présenté aux kaolackois - 14/02/2026

"Gingembre Littéraire" rend hommage à Miriam Makeba : Une trajectoire militante et politique à l’honneur à Genève - 13/02/2026

Sacre des Lions à la Can : La commune de Gniby accueille le trophée dans la ferveur

Sacre des Lions à la Can : La commune de Gniby accueille le trophée dans la ferveur - 13/02/2026

Lancement officiel de l’AFMP : L’accès aux postes de responsabilité, au centre du débat des femmes médias publics

Lancement officiel de l’AFMP : L’accès aux postes de responsabilité, au centre du débat des femmes médias publics - 13/02/2026

Violence autour de la lutte : Après des échanges tendus, le gouverneur de Dakar et Siteu scellent l’apaisement

Violence autour de la lutte : Après des échanges tendus, le gouverneur de Dakar et Siteu scellent l’apaisement - 11/02/2026

Basket : Cheikh Sarr reprend la sélection féminine

Basket : Cheikh Sarr reprend la sélection féminine - 11/02/2026

Industries culturelles africaines : Le défi de la structuration des talents africains

Industries culturelles africaines : Le défi de la structuration des talents africains - 10/02/2026

Stade Rennais : Habib Beye sur la sellette, une procédure disciplinaire officiellement engagée

Stade Rennais : Habib Beye sur la sellette, une procédure disciplinaire officiellement engagée - 09/02/2026

RSS Syndication