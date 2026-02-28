Mondial FIBA Qatar 2027- Brancou Badio de retour : un renfort très attendu pour relancer les Lions

Bonne nouvelle pour le Sénégal. Le meneur et leader des Lions, Brancou Badio, a rejoint le groupe avant la rencontre décisive de demain face à Madagascar, comptant pour la deuxième phase des éliminatoires du Mondial 2027.



Son absence s’était fortement fait ressentir jeudi dernier lors du match d’ouverture perdu contre la Côte d’Ivoire (90-80). Le meneur sénégalais était retenu avec son club, Valence Basket, qui affrontait Baskonia en EuroLeague, une rencontre à laquelle il a pris part. Privés de leur maître à jouer, les Lions ont manqué de fluidité dans l’organisation offensive, d’adresse à longue distance et de sérénité dans les moments clés. Les pertes de balle et les difficultés à contrôler le tempo ont illustré ce vide dans la conduite du jeu.



Joueur réputé « clutch », capable de faire basculer une rencontre dans le money-time, Badio devrait apporter davantage de confiance, d’adresse et une meilleure maîtrise dans les mises en jeu. Son retour représente un atout majeur pour rééquilibrer le collectif et relancer la dynamique.