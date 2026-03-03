Mondial 2026 : Abdoulaye Thiam annonce 45 accréditations pour le Sénégal et impose une caution de 1,5 million FCFA par personne


À l’occasion d’un point de presse consacré à la Coupe du monde 2026, ce mardi 3 Mars, le président de l’ANPS, Abdoulaye Thiam, a clarifié le processus d’attribution des accréditations pour la presse sénégalaise. Contrairement à la CAN, les journalistes ne s’inscrivent pas directement sur la plateforme de la FIFA, c’est l’instance mondiale qui fixe les quotas pour ses 211 associations membres. Pour cette édition organisée aux États Unis, au Canada et au Mexique, le Sénégal bénéficie de 35 accréditations pour la presse écrite et 10 pour les photographes, soit 45 codes au total. Les codes seront transmis à la Fédération sénégalaise de football avant d’être dispatchés par l’ANPS, selon un procédé déjà appliqué en 2018 et 2022.

 

Face à un quota limité, l’ANPS a défini des critères stricts, disposer d’un compte FIFA Hub fonctionnel, fournir une lettre officielle de l’organe de presse confirmant la désignation et la prise en charge intégrale du journaliste, puis verser une caution de 1 500 000 FCFA. Une mesure que le président justifie par la nécessité d’éviter les désistements et de garantir le sérieux des candidatures, dans un contexte où la compétition se déroule sur trois pays et engendre des coûts élevés. Conscient toutefois des difficultés financières des entreprises de presse, Abdoulaye Thiam a accordé un délai jusqu’au 20 mars pour le dépôt des dossiers, la date limite des accréditations étant fixée au 31 mars.

Mardi 3 Mars 2026
Dakaractu



