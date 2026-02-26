La France représentée au "Gingembre Littéraire" dédié à Myriam Makeba

La France prendra part au « Gingembre Littéraire » consacré à Myriam Makeba, dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des Droits Humains des Femmes, prévue le 6 mars à 17h30, à la Mission de la Francophonie.
Selon l'initiateur du "Gingembre Litteraire", El Hadji Gorgui Wade Ndoye qui donne l'information, la délégation française sera représentée par Mme Claire Thuaudet, Représentante adjointe de la Mission permanente de la France auprès des Nations Unies, diplomate totalisant 22 ans de service.
Il convient de rappeler que la France figure parmi les membres fondateurs de l’Organisation des Nations unies (ONU), créée en 1945.
Elle participe activement aux travaux de l’organisation, notamment à Genève, où se situe le siège européen des Nations Unies.
-
Lutte : le combat Reug Reug VS Boy Niang fixé au 7 juin
-
Éliminatoires Coupe du Monde FIBA Qatar 2027 : Lions vs Éléphants, un derby ouest-africain pour lancer la deuxième fenêtre
-
2eme phase des Qualifications Mondial FIBA 2027 : les Lions lancent l’assaut à Dakar
-
Propos présumés racistes: Prestianni suspendu, Benfica privé de son ailier face au Real Madrid
-
Thiès: Un joueur de l'ASC Saloum perd la vie, suite à un malaise