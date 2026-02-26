La France représentée au "Gingembre Littéraire" dédié à Myriam Makeba

Selon l'initiateur du "Gingembre Litteraire", El Hadji Gorgui Wade Ndoye qui donne l'information, la délégation française sera représentée par Mme Claire Thuaudet, Représentante adjointe de la Mission permanente de la France auprès des Nations Unies, diplomate totalisant 22 ans de service.



Il convient de rappeler que la France figure parmi les membres fondateurs de l’Organisation des Nations unies (ONU), créée en 1945.



Elle participe activement aux travaux de l’organisation, notamment à Genève, où se situe le siège européen des Nations Unies.

