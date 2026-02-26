La France représentée au "Gingembre Littéraire" dédié à Myriam Makeba


La France représentée au "Gingembre Littéraire" dédié à Myriam Makeba

La France prendra part au « Gingembre Littéraire » consacré à Myriam Makeba, dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des Droits Humains des Femmes, prévue le 6 mars à 17h30, à la Mission de la Francophonie.

 

Selon l'initiateur du "Gingembre Litteraire", El Hadji Gorgui Wade Ndoye qui donne l'information, la délégation française sera représentée par Mme Claire Thuaudet, Représentante adjointe de la Mission permanente de la France auprès des Nations Unies, diplomate totalisant 22 ans de service.

Il convient de rappeler que la France figure parmi les membres fondateurs de l’Organisation des Nations unies (ONU), créée en 1945.

Elle participe activement aux travaux de l’organisation, notamment à Genève, où se situe le siège européen des Nations Unies. 

Jeudi 26 Février 2026
